Il fascino del “birdwatching“ in 3 incontri e un’escursione

Alla scoperta dell’affascinante e nascosto mondo degli uccelli, che popolano i diversi settori del grande polmone verde del Nord Milano. Scatta, infatti, il “Mese del birdwatching“, il ciclo di incontri organizzato dall’Ente Parco Nord Milano e dedicato alla conoscenza, alla comprensione e all’esplorazione delle varie avifaune dei boschi, delle zone umide e degli spazi aperti come, per esempio, i picchi, gli aironi cenerini, i gufi e i germani reali. Domani dalle 14.30, nelle sale di Cascina centro parco, con ingresso da via Clerici 150, si comincia con il primo dei 4 incontri teorici, che riguarderà "Introduzione al birdwatching, cenni di biologia degli uccelli, riconoscimento e strumentazione". Altri tre appuntamenti sono previsti gli altrettanti sabati successivi di aprile: si parlerà degli ambienti, della comunicazione e dell’astuzia degli uccelli e dei loro canti. Domenica 28 aprile, dalle 10, escursione naturalistica, osservando e sentendo le varie specie di uccelli. Per ulteriori informazioni, per iscriversi al ciclo di incontri: www.parconord.milano.it. Giu.Na.