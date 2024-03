Il Consiglio dei chiarimenti. La Giunta rassicura sui lavori e promette nuovi posti auto

Amministrazione comunale silente, pioggia di interpellanze e mozioni in consiglio comunale per aggiornamenti. Sarà ricordata come l’assise comunale delle precisazioni quella andata in scena mercoledì sera dove sono tornate anche le scintille nei dibattiti tra consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione. Su 18 punti all’ordine del giorno 9 erano destinati a interpellanze 3 a mozioni. Molti i temi al centro delle delucidazioni chieste la cui parte del leone spetta ai lavori di rigenerazione nel centro storico cittadino blindato dai cantieri per la riqualificazione. Al cantiere già in corso d’opera in piazza Garibaldi, dal 15 maggio si aggiungerà, infatti, anche quello nella via centrale della città. "Per i lavori in via Veneto non ci sarà chiusura totale della via, ma si sta ragionando sull’idea di prevedere una viabiltà a senso unico alternato, questo per creare meno disagi possibili", ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca.

Forte la richiesta di chiarimenti sui parcheggi e di precisazioni sulla possibilità di sospensione del ticket per i posti auto a strisce blu che resteranno operativi dopo l’eliminazione di quelli presenti nelle aree interessate ai lavori. L’esecutivo ha fatto sapere di aver accolto le richieste di alcuni commercianti di mantenere operativo il ticket per chi parcheggia negli stalli a pagamento. Sui parcheggi c’è poi l’annuncio, da parte dell’assessore all’Urbanistica, del via all’iter che mette mano all’allargamento dell’attuale parcheggio in via Mazzini a ridosso del cimitero comunale, passerà da 44 a 84 posti auto grazie alla trasformazione della strada a unico di marcia e all’utilizzo della corsia stradale chiusa alla viabilità come spazio per un nuovo parcheggio. Un’operazione dal costo di circa 75mila euro, nel progetto sono previste due colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Chiarimenti arrivano anche sul degrado in stazione ferroviaria con la chiusura del bar diventato meta dei senzatetto. Sulla vicenda, c’è l’annuncio del sindaco Fabio Colombo con cui comunica la ripresa in consegna del locale a Rfi nel mese di aprile. Non è però chiaro se sarà successivamente riconsegnato all’attuale titolare della gestione o ci sarà un nuovo bando, indetto da Rfi, alla ricerca di un nuovo gestore.