Grave investimento di una donna sulle strisce a Cinisello Balsamo: tragedia a Milano

Nove pedoni e cinque ciclisti morti, solo a Milano, in neanche 9 mesi. Se si include l’hinterland la lista nera si allunga. Se si includono incidenti gravi, non mortali, cifre esponenziali. L’ultimo caso è quello di ieri pomeriggio, a Cinisello con un pedone finito in coma. Poco prima delle 17, una marocchina di 35 anni, residente a Monza, è stata investita in via Fratelli Picardi. Stava camminando, se non sulle strisce pedonali, molto vicino all’area delimitata per l’attraversamento a piedi, muovendosi da MediaWorld. Alla guida di una di un’auto Citroen C4 c’era una sestese di 42 anni, che stava procedendo da Sesto verso il sottopasso di viale Fulvio Testi (rimasta bloccata per diversi chilometri dopo lo schianto). Da una prima ricostruzione, l’auto avrebbe colpito il pedone con lo spigolo anteriore sinistro, per poi sbalzarla dall’altra parte per metri. Caduta a terra, la 35enne ha perso conoscenza e non si è più ripresa: è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda, dove resta intubata e in prognosi riservata. La 42enne se l’è cavata con una medicazione al pronto soccorso dell’ospedale Bassini. A ricostruire la dinamica sarà la polizia locale, che non potrà fare affidamento sulle telecamere – in quel punto non c’è sistema di videosorveglianza – ma sui rilievi sul posto e sulle testimonianze raccolte. La donna al volante è risultata negativa ai test di droga e alcol. Appena venerdì nell’hinterland, a Vermezzo con Zelo era stata travolta da un furgone e uccisa una pensionata, Vincenza Simone, 68 anni. Laura Lana