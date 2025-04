Clima al 77° posto (ma 5ª in Lombardia)

Non è tra le dieci peggiori, Milano, ma è una magra consolazione: l’Indice del clima, classifica annuale dei 107 capoluoghi italiani realizzata da 3b Meteo per il Sole 24 Ore che considera poi questo tra i novanta indicatori in base ai quali stila il ranking della qualità della vita, per il 2025 piazza la metropoli lombarda al 77 esimo posto. Davanti a Firenze e tre posizioni dietro Bologna, con un punteggio di 552,2 Milano è quasi duecento punti sotto la prima classificata (Bari, con 744,3) e poco più di cento sopra l’ultima (Caserta, 471,8), anche se in Lombardia si trova nella metà alta, davanti a Cremona, 102ª, Mantova, 97ª, Pavia, 94ª, Lodi, 88ª, Como, 86ª, Lecco, 83ª e Monza, 82ª, superata solo da Varese, Bergamo, Brescia e Sondrio al 73°, 70°, 69° e 66° posto. L’analisi ha valutato il decennio 2014-24 in base a 15 parametri tra cui indice di calore, umidità, notti tropicali, eventi estremi come le raffiche fino a 67 chilometri all’ora dello scorso 17 aprile; e che sono in aumento così come le temperature, soprattutto al Nord che ha visto il termometro salire di 2,4 gradi. Gi.Bo.