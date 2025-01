“Gorgo district“, avanti tutta sul turismo gastronomico

Formaggio, eventi, turismo, commercio: primo “tavolo“ in Comune per il “Gorgo district“, il neonato distretto del commercio gorgonzolese, dopo il prezioso riconoscimento di “Città del formaggio“ e all’apertura di un anno con importanti obiettivi: rilancio degli esercizi commerciali, promozione del turismo gastronomico, corsi, formazione e eventi. In rappresentanza del Comune Gianluca Villa, assessore a turismo, eventi, commercio e attività produttive. Ospite speciale e relatore Marco Benedetti, consigliere della delegazione milanese di Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio.

In apertura due notizie. Una riguarda i quattrini, e l’approvazione del budget annuale per commercio ed eventi. La seconda riguarda il logo del neonato distretto: anche qui, come in altre zone, la scelta è passata attraverso un concorso di idee chiuso solo poche settimane fa. Poi i progetti di partnership. "La città di Gorgonzola – così Benedetti – è un polo d’attrazione nel panorama gastronomico italiano. La nostra associazione ha invece come obiettivo la diffusione dei principi della degustazione consapevole: abbiamo sperimentato con i corsi per assaggiatori 2024 l’ottima risposta del pubblico di appassionati. Siamo aperti a nuove collaborazioni". Per le Città del formaggio italiane (Gorgonzola e Novara fra le ultime insignite del titolo l’anno scorso) anche un nuovo possibile riconoscimento in vista: "Con la firma dei decreti attuativi della legge sul Made in Italy è stato ufficialmente istituito il registro delle associazioni nazionali delle Città di identità: vorremmo che le nostre città del formaggio vi entrassero di diritto".

Obiettivi a breve, medio e lungo termine. Il più importante quello di "dare visibilità, dalle vetrine al web, a tutte le attività nelle quali è possibile acquistare o consumare il formaggio erborinato. Lavorare sulla promozione ma anche sulla creazione di eventi, che siano degustazioni, incontri, corsi, momenti culturali, visite turistiche, nei fine settimana e non solo durante le grandi manifestazioni. Occorre un cartellone d’offerta continuativa". Una data già cerchiata sul calendario: il 10 e 11 maggio piazza della Repubblica ospiterà Italia Wine Experience, evento dedicato al vino e alla cultura enologica italiana.

Monica Autunno