Gomme rubate e finestrini rotti. Vandalizzate due automobili

Furto e spaccata nel parcheggio del cimitero. L’episodio è accaduto nelle scorse notti nel parcheggio di via Rimembranze. L’area è molto vasta e se da una parte confina con il cimitero vecchio, alle spalle ha le casa costruite da pochi anni, nell’ex quartiere Cifa. Nella notte di razzia ad avere la peggio è stata una Bmw X1 a cui sono state rubate le quattro gomme e i cerchi in lega, oltre alla rottura di un finestrino. Sorta simile per una Fiat Punto parcheggiata di fianco alla Bmw, a cui è stato rotto il finestrino posteriore. Al momento non è ancora chiaro se siano stati prelevati oggetti all’interno delle auto oppure si tratti di un gesto di vandalismo fine a se stesso.D.F.