Giroud supera il suo record di reti in Serie A: 14 gol con il Milan, si prepara al trasferimento al Los Angeles FC

Con il gol al Genoa Giroud ha battuto il suo record di reti in Serie A: 14, una in più dell’anno scorso, tre in più del campionato dello scudetto. Il francese, 37 anni, lascerà il Milan, ha già firmato con il Los Angeles Fc. A livello di marcature è a quota 16 (una in Champions, una in Europa League): nel 2022-2023 erano state 18 (in Champions era arrivato a 5), nel 2021-2022 erano state 14 (tris in Coppa Italia). La prossima partita sarà la numero 130 in rossonero: in quasi tre anni sono 48 le reti segnate. L.M.