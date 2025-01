Gestione della Rsa Belvedere. Scatta un’altra proroga: "È la quarta, siamo bloccati"

Anno nuovo, servizio vecchio per la gestione della Rsa. Al via una nuova proroga per il servizio in global service della casa di riposo Belvedere, in attesa dell’atteso project financing annunciato da tempo ed ancora in fase di studio. "Tutto è pronto per il nuovo bando - ha così fatto sapere l’assessore alle Politiche Sociali, Andrea Savino - per indire la gara pubblica con il nuovo contratto degli appalti, la burocrazia è molto impegnativa. Si stanno verificando tutti gli obblighi della normativa per questo tipo di appalti". Un’ennesima proroga che, secondo Arianna Moreschi (nella foto) del Pd di Cassano, incide sulla qualità del servizio e sulle certezze per il futuro della Rsa: "Siamo alla quarta proroga, cosa che avevamo denunciato più volte, una conferma di quanto la scelta fatta in fretta e furia nel 2022 dalla maggioranza non era ben ponderata. Oggi siamo ancora bloccati con poche certezze: personale qualificato che se ne va o lavora in un clima di totale incertezza, investimenti fermi, aumenti delle rette a carico degli anziani ospiti fatti per agevolare il privato e sperare in un accordo per “mollare” la gestione della Rsa. La destra in passato ha voluto l’ampliamento senza avere certezze di finanziamento e oggi non è in grado di deciderne le sorti a tutela del servizio pubblico per i più fragili". La struttura della Rsa in pieno centro e di fronte al canale Muzza, sarà gestita ancora in global service dalla cooperativa K.c.s. Caregiver dal 1 gennaio al 30 novembre 2025, una proroga di undici mesi al costo di 2.906.211 euro per le casse comunali. La lunga storia delle proroghe per la gestione della Rsa ha inizio nell’aprile del 2020, periodo dell’emergenza sanitaria che aveva costretto al prolungamento del contratto fino al dicembre di quello stesso anno. Il consiglio comunale aveva poi approvato un nuovo atto di indirizzo in merito alla scelta del modello organizzativo per la gestione della residenza Sanitaria Assistenziale “Belvedere” mediante il ricorso ai modelli del Partenariato Pubblico Privato. Tutto è poi rimasto in stand-by, aprendo a continue proroghe di anno in anno.