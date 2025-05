Galleria, riapre la libreria Rizzoli dopo il restyling

Era chiusa da metà gennaio e ha riaperto ieri, dopo un restyling neanche troppo stravolgente. La libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele si conferma fedele alla tradizione che la vede nel Salotto dei milanesi dal 1949, una delle prime attività commerciali a insediarsi in Galleria dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Non a caso, il 70% dei clienti la considera una "libreria storica". Al taglio del nastro di ieri mattina, Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, ha sottolineato che "Rizzoli Milano è molto più di una semplice libreria. È uno spazio unico nel suo genere, pensato per favorire l’incontro e il dialogo, capace di coinvolgere un’ampia platea di amanti dei libri".

Al momento della riapertura al pubblico di ieri pomeriggio, c’era anche Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, figlia primogenita dell’ex premier e leader di FI Silvio Berlusconi.

M.Min.