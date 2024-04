Fuori orario e con le uscite ostruite. Evacuato il Superlove alle Colonne

Aperta fuori orario e con le uscite di sicurezza fuorilegge, una chiusa e una ostruita. Per questo, nella notte tra sabato e domenica, i vigili dell’unità specializzata Annonaria e commerciale e i carabinieri del Comando provinciale hanno denunciato a piede libero il titolare del Superlove Club di corso di Porta Ticinese 32, nota discoteca con vista sulle Colonne di San Lorenzo, e disposto l’evacuazione del locale perché ancora in attività dopo le 3.

Il gestore è stato indagato per l’assenza dei requisiti minimi di agibilità e sanzionato in via amministrativa con una multa di 358 euro: gli investigatori hanno infatti accertato la violazione dell’articolo 89 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell’articolo 681 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda non inferiore a 103 euro chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono nel locale in zona Colonne. Nel gennaio del 2021, in piena pandemia, la polizia aveva interrotto una festa abusiva nella discoteca delle Colonne, mandando a casa trenta persone che stavano ballando senza mascherina in barba alle regole per contenere i contagi. In quell’occasione, gli agenti erano intervenuti alle 2 di notte, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti per schiamazzi, urla e musica ad alto volume. Tutti i partecipanti erano stati identificati e allontanati, non prima di essere multati (titolare compreso) per la violazione della normativa anti Covid.

Ghisa e militari hanno passato al setaccio diversi locali nel corso del weekend, concentrandosi sui luoghi della movida più frequentati. Venerdì sera è finito nel mirino un pub di via Val Petrosa, a due passi da via Torino: a valle delle verifiche, i vigili hanno comminato una multa per un valore complessivo di 1.358 euro per la violazione del regolamento d’igiene (utilizzo di contenitori non conformi per la raccolta rifiuti) e per alcune apparecchiature in cattivo stato di pulizia. Nella stessa zona, al quartiere delle Cinque vie, è stato sanzionato pure il gestore di un bar di via San Maurilio: verbale da 308 euro per "destinazione d’uso non rispondente" di alcune parti del locale.

Nicola Palma