Fuga di gas in via Falconi a Milano, evacuata palazzina: 70 persone in strada

Milano, 10 dicembre 2023 - Fuga di gas nella palazzina di cinque piani di via Falconi 8, zona Gorla, vicino al Naviglio Martesana. La prima chiamata è arrivata al centralino di via Messina alle 10 e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato tutto lo stabile: 70 persone sono scese in strada.

I vigili del fuoco in via Falconi a Milano

Stando a quanto emerso, la fuga di gas ha interessato soprattutto gli scantinati dell'edificio e al momento i pompieri stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area. Non risultano feriti né intossicati. In via Falconi l'Auto pompa serbatoio di Sesto San Giovanni e gli specialisti del Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Attiva anche la Protezione civile per assistere gli abitanti in strada.