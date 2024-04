Forti raffiche di vento abbattono un albero. Paura e nessun ferito

Attimi di paura e di spavento si sono vissuti l’altro ieri nel centrale "Parco Renzo Rivolta". Un grosso albero, vicino alla siepe di via Vittorio Veneto, è caduto sul vialetto e sul prato sottostanti a causa delle forti raffiche di vento, che si sono abbattute anche sul piccolo territorio di Bresso: non ci sono stati danni alle persone, alle altalene e ai castelli degli scivoli, presenti nella vicina area giochi per i bambini. Subito gli ingressi del "Renzo Rivolta" sono stati chiusi, mentre il tronco e i rami sono stati tagliati, mettendo in sicurezza questa zona del parco.

G.N.