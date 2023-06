Food Wave Picnic a Milano, 1500 iscritti per le politiche alimentari sostenibili

Si è svolto ieri all’ora di pranzo al Parco Sempione il “Food Wave picnic - Insieme per il clima!”. L’evento è programmato in 15 città (di 10 diversi Paesi) della rete Food Wave. In Italia, oltre a Milano e Torino, si terrà anche a Gallarate (Varese) e Trecchina (Potenza). Al Parco Sempione si sono registrati 1.500 iscritti, 60 giovani volontari, 22 tra associazioni e soggetti partner dell’evento. C’era una toglia rossa lunga 500 metri suddivisa in 6 aree lungo l’asse che passa dal Teatro Burri al centro del parco. Presente la vicesindaco Anna Scavuzzo: "Parliamo di food policy, cioè di politiche alimentari sostenibili, una storia che arriva dall’Expo 2015 e poi si trasforma. Ora vogliamo consolidare questo tipo di iniziative per il clima e il cibo".