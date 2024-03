Fondi per i caregiver. Sì alla delibera correttiva

La Giunta regionale ha approvato la modifica del programma operativo in favore delle persone con gravissima e grave disabilità e non autosufficienti. Le preannunciate rimodulazioni del contributo mensile ai caregiver, inizialmente ricomprese tra i 200 e i 350 euro mensili in forza di un aumento dei servizi, consisteranno ora in 65 euro mensili. "Per tutti i disabili con bisogni complessi – ha sottolineato l’assessora regionale Elena Lucchini – non ci sarà alcuna modifica rispetto alla programmazione dello scorso anno. Questo anche grazie ad un contributo economico aggiuntivo, del valore massimo di 85 euro mensili, a valore sul Fondo Caregiver. Saranno rimborsati in un’unica soluzione per un massimo di 595 euro per il 2024". La dotazione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2024 ammonta a 172,5 milioni.