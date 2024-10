Finito il restauro del monumento per Villoresi

Si è concluso l’importante lavoro di risanamento e restauro del monumento dedicato a Eugenio Villoresi, in piazza Leonardo Da Vinci. Proseguono le attività rivolte alla valorizzazione e al recupero di una serie di opere fondamentali a ricordo di personaggi illustri, protagonisti nel rendere grande la città di Milano, segnando la storia del corso dei secoli. L’intervento di restauro conservativo sul monumento – originariamente collocato in piazzale Luigi Cadorna e ricollocato da oltre mezzo secolo in piazza Leonardo Da Vinci –, attuato dalla Direzione Tecnica e Arredo Urbano del Comune di Milano di concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ha interessato sia la componente lapidea del basamento, particolarmente sofferente a causa degli innumerevoli atti vandalici subìti negli anni, sia quella bronzea di Villoresi, più interessata dagli agenti aggressivi che nel tempo avevano deteriorato la superficie del modellato.

"Come Comune – afferma l’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani – siamo molto fieri della fine di questo restauro e di annunciare un ricco cronoprogramma di lavori. Prendersi cura di Milano, attraverso la valorizzazione e la conservazione dei suoi monumenti, è un obiettivo per noi irrinunciabile. Impegnarsi per garantire ad ogni luogo cura e bellezza significa riconoscergli la dignità che merita, oltre che assicurare un diritto a chi quei luoghi li frequenta".

Nel corso del 2025, in parallelo al progressivo completamento dei suddetti interventi, sarà la volta dell’opera “Accumulazione Musicale e Seduta” di Arman all’interno di Parco Sempione e del Monumento a Giuseppe Giacosa presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli.