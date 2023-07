Figlio di Matteo Salvini rapinato a Milano, condannati due ventenni Per il furto del telefonino, armati di un coccio di bottiglia, i due rapinatori, 21 e 27 anni, sono stati condannati in abbreviato rispettivamente a 4 anni e mezzo di reclusione e 3 anni e 9 mesi. La vittima ha scelto di non costituirsi come parte civile