Festival Universitario 2023 a Milano: quando, programma e iscrizioni

Milano, 23 marzo 2023 – Ragazzi e ragazze, siete pronti? University Network, la realtà leader in Italia con oltre 1 milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane, ha deciso di lanciare il Festival Universitario 2023, un grande evento universitario di carattere nazionale. Ma di cosa si tratta? Dove e quando si terrà? Ecco tutto nei dettagli.

Il Festival Universitario 2023 è un grande Festival per un'unica ed irrinunciabile giornata in cui formazione, tecnologia e sostenibilità saranno assolute protagoniste. Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 18, sul main stage e nella green house si susseguiranno speech, workshop e incontri interattivi condotti da illustri ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri. Gli studenti che parteciperanno avranno l’occasione di farsi così ispirare da esperti di fama nazionale e internazionale, ma potranno trovare al contempo opportunità lavorative, fare nuove amicizie grazie alle apposite attività di networking, provare visori, robot, simulatori, consolle e molto altro dal mondo della tecnologia allestiti negli appositi spazi e stand dedicati.

Le sorprese però non finiscono qui: dalle 19 circa avranno poi inizio le attività serali con dj set e live music di artisti tra i più amati della scena contemporanea del mondo musicale urban, indie e dance. è proprio con questo mix esplosivo di attività diurne legate alla formazione e serali dedicate all'intrattenimento che il festival universitario intende rendere più "cool" il mondo education, offrendo agli studenti la possibilità di formarsi per la carriera lavorativa divertendosi e al contempo stringendo nuovi rapporti di amicizia, facendo così vivere emozioni uniche ai visitatori.

Durante tutto il giorno, inoltre, i partecipanti avranno modo di rilassarsi nelle apposite zone relax adibite con cocktail bar, musica, truck food, birre artigianali presso lo straordinario roof top dedicato oppure presso il garden cafè, spazio che accoglierà i visitatori con una speciale welcome bag di benvenuto per vivere al meglio l’esperienza del festival.

Festival Universitario 2023 si terrà sabato 13 Maggio, dalle 10 all’1 di notte, presso il Talent Garden di Milano in Via Calabiana. Apertura porte alle 9.30.

L’evento, che sarà interamente cashless, è patrocinato dalla Commissione Europea,Aangi (Associazione nazionale giovani innovatori) e Confindustria Lombardia, vede coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari.

Media partner del festival universitario 2023 sono Ansa, Skytg24, Il Giorno, Wired, Mi–Tomorrow, Giffoni e Luce! Radio partner dell’evento è radio m2o.

Molteplici anche i media partner social: CNC Media, Pillole di Economia, Eccellenza Italiana, Starting Finance, Milano Says, Ingegneria Italia.Tra i supporting partner invece Gi Group, Talent Garden, Ticketmaster ed Engineering.

“Gli studenti universitari, durante gli anni accademici, hanno due esigenze fondamentali: formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo nuove amicizie. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro - hanno dichiarato Leonardo d’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network - basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati. dall’altra parte, per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuori sede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita”. "Il Festival Universitario – hanno aggiunto fondatori - ha proprio l’obiettivo di soddisfare queste due grandi esigenze in un unico evento che mira a rompere gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa”.

E’ già possibile registrarsi per partecipare al Festival sul sito https://www.universitynetwork.it/festival-universitario/

