Festa del Comune per i 140 anni. Via agli eventi

Da borgo agricolo a città: il Comune di Bresso compie 140 anni di vita. Era il 1884, quando un Decreto regio staccava l’allora frazione di Bresso dal Comune di "Affori ed Uniti" e la costituiva in Comune autonomo. La ricorrenza sarà festeggiata domenica con una serie di eventi; alle 10 ci sarà l’inaugurazione del Car sharing: due automobili elettriche saranno a disposizione dei cittadini alle colonnine di ricarica di piazza Martiri della Libertà. Invece, alle 11, nella sala "don Giussani" di piazzetta Cavour saranno premiate le eccellenze scolastiche e sportive, vale a dire i ragazzi e i giovani meritevoli alla maturità e alle competizioni Coni. Infine, a mezzogiorno, ci sarà l’inaugurazione del murale dipinto sulla facciata dell’edificio comunale di via Lurani, che rappresenta la città di Bresso. Ci saranno anche un’autoemoteca Avis in piazza Martiri della Libertà e un ambulatorio mobile Lilt per visite senologiche gratuite in via Centurelli. G.N.