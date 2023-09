Fedez a San Siro coi figli Leone e Vittoria per tifare Milan: il commento del club rossonero

Milano – “Prima volta allo stadio”. Queste le parole con cui Fedez ha raccontato su Instagram il pomeriggio a San Siro insieme ai due figli Leone e Vittoria per tifare Milan. Un post accompagnato da una piccola galleria di foto in cui si vede il rapper e presentatore tv insieme ai due bambini in perfetta tenuta rossonera, Leone con la prima maglia, Vittoria con quella azzurra e rosa proprio ieri indossata dalla squadra di Pioli per la sfida con il Verona.

Il post di Fedez ha raccolto in poco tempo 200mila like e centinaia di commenti, tra i quali spicca – oltre ai cuoricini di Chiara Ferragni – quello dell’account ufficiale dell’Ac Milan: “E prima vittoria”. I rossoneri infatti hanno battuto il Verona 1-0 grazie alla rete in avvio di partita di Leao, che per l’occasione indossava anche la fascia da capitano.

Fedez ha raccontato la giornata allo stadio anche nelle stories del suo account, nelle quali si vede con la piccola Vittoria gridare “Forza Milan” dopo il gol partita dell’asso portoghese dei rossoneri e anche con Lazza, altro musicista tifoso del Diavolo. Oltre al cuore c’erano di mezzo infatti anche gli affari: i due artisti erano alla partita anche per lanciare la loro bibita.