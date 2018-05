Milano, 18 maggio 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 18, 19 e 20 maggio.

MILANO

Il mondo fantastico di Harry Potter arriva a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l'esposizione itinerante sulle storie di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009 e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa. Nell'allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

A Base Milano in arrivo il primo "Milano Coffee Festival", il primo grande evento italiano che parla agli appassionati e ai curiosi che vogliono capire e conoscere di più del mondo del caffè. L'appuntamento con la bevanda che ha reso celebre l'Italia nel mondo è invia Tortona 54 dal 19 al 21 maggio, con ingresso gratuito. Sabato 19 e domenica 20 Milano Coffee Festival sarà aperto a tutti i visitatori gratuitamente, mentre Lunedì 21 l’ingresso sarà riservato, sempre gratuitamente, agli operatori di settore. (Tutte le informazioni).

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. Tutte le informazioni) che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche delCampanile dei Sospiri della Basilica di San Celsoin corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Levisite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend, dalle ore 15 alle ore 20.

Viridea, presso i garden center in provincia di Milano per il prossimo fine settimana propone una serie di eventi. Corso di cucina "A lezione di Barbecue" sabato 19 maggio ore 11.00/15.00 a Rodano; corso creativo "Acchiappasogni fai da te per decorazioni in stile boho" domenica 20 maggio ore 10 a Rodano; giochi gonfiabili gratuiti per bambini domenica 20 maggio ore 10/13 e 15/19 a Rho. I casting del’edizione di X Factor 2018 si concludono a Milano il 19, 20 e 21 maggio presso l’Arco della Pace, in Piazza Sempione. Dalle ore 8 il via a questa prima prova al cospetto degli esperti della produzione che valuteranno le capacità e ascolteranno le storie degli aspiranti concorrenti. (Tutte le informazioni)

Dal 12 al 20 Maggio, presso Il Centro di Arese ci sono due weekend ricchi di appuntamenti in collaborazione con Aeronautica Militare. Si comincia sabato 12 Maggio, alle 10, con un appuntamento che porta direttamente oltre i confini del nostro pianeta: Walter Villadei, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e cosmonauta qualificato alla Roscosmos incontra scolaresche e pubblico nel suo racconto sullo spazio. In particolare, gli studenti dell’Istituto Donatelli-Pascal, avranno un confronto ravvicinato con il cosmonauta Villadei in qualità di finalisti del Premio Spazio al Futuro. L’appuntamento prosegue con l’incontro dei piloti e gli specialisti dell’Aeronautica Militare che accoglieranno i visitatori all’interno della grande area espositiva al primo piano dove (durante la settimana dal 14 al 18 maggio) si troverà un allestimento rievocativo della 1a Guerra Mondiale, con pannelli e punti informativi. Grande novità di quest’anno è una serie di appuntamenti, durante i weekend del 12 e 13 Maggio e del 19 e 20 Maggio, di introduzione e dimostrazione dell’utilizzo dei droni. La mostra statica si arricchisce della presenza di diverse tipologie di velivoli, anche visitabili, come: l’AMX (visitabile), aereo da attacco al suolo e ricognizione, un autentico MB 339 PAN (visitabile) l’aereo delle Frecce Tricolori e il relativo simulatore di volo, un PredatorR, il celebre velivolo a pilotaggio remoto ed i cockpit (abitacoli) del Tornado, l’aereo multiruolo con ala a geometria variabile e dell’F-104 Starfighter, il caccia supersonico che per tanti anni ha operato alla difesa dei nostri cieli: tutti dei veri e propri must see per tutti i visitatori de Il centro.! Per tutti gli appassionati e per coloro che desiderano conoscere da vicino l’Aeronautica Militare, ci sarà la possibilità di incontrare i professionisti che lavorano negli ambiti della Difesa Aerea, dell’Interdizione e della Deterrenza, del Trasporto Sanitario e della Ricerca e Soccorso. Inoltre, sabato 12 Maggio, con replica domenica 20 maggio, a partire dalle 19, si esibisce il sestetto jazz con elementi della Fanfara della 1a Regione Aerea che accompagneranno la voce calda e ammaliante della cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, una vera e propria star del jazz dalla personalità e dal carattere forti. Domenica 13 Maggio, con replica sabato 19 Maggio, a partire dalle h. 19.00 si esibirà la Fanfara della 1a Regione Aerea con tutti i suoi elementi che accompagnerà la soprano Barbara Costa percorrendo brani dalle opere di Verdi, Bellini, Mascagni, Puccini e Wagner.

A Milano le fotografie della 61esima edizione del "World Press Photo" saranno in mostra fino a domenica 10 giugno presso gli spazzi della Galleria Carla Sozzani di corso Como (Tutte le informazioni)

Sabato 19 e domenica 20 maggio Meravigli edizioni organizza due giornate di apertura al pubblico dei laboratori artigiani e degli studi degli artisti dell'antica Fornace Curti che, tra il Naviglio Grande e il santuario di Santa Rita, tiene viva la secolare tradizione del cotto lombardo. Ingresso libero, via Walter Tobagi, 8 (M2 Famagosta). Sabato: 10,00–12,30 e 14,00–18,00; domenica 10,00–12,30 e 14,00 18,00.

Domenica 20 maggio in via San Domenico Savio, a Milano Chiesa Rossa, dalle 9 alle 18 saranno presenti le bancarelle del mercato contadino La Campagna nutre la Città, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani.

Torna domenica 20 maggio a Lambrate la nuova edizione di East Market, il mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. East Market coinvolge espositori e collezionistiprovenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezzevarie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate divisi tra via Ventura e via Massimiano, dove in quest'ultima sono concentrati gli stand del design e dell'hand made, gli espositori sono i protagonisti: le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono sempre ogni edizione con nuove sorprese. East Market è diventato must per i milanesi e non solo. Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi idee e oggetti stravaganti. Sempre aperto anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'east burger, l'avocado burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. DJ set pomeridiani con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget. Videogame area, vinyl area e molto altro.

Domenica 20 maggio va in scena a Bussero presso il campo il campo sportivo Via Gen. C.A Dalla Chiesa, il 7° raduno A.C.C.MI – Automoto Classic Club Milano. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Bussero che vedrà riunirsi dalle 9 alle 18 il Motorismo Storico all’insegna della solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a A.I.S.A Onlus, l’Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche, che opera nel campo del Volontariato Sociale e Sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica genetico molecolare, biochimica ed immunologica sulle atassie. La passione per le auto accomuna soprattutto il mondo maschile, ma i veicoli d’epoca affascinano tutti; sarà quindi una giornata dedicata a tutta la famiglia che prevede un fitto programma con visita libera al parco veicoli, votazione veicoli da parte del pubblico, musica dal vivo, divertimenti e attrazioni per bambini e premiazioni. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al raduno. Può partecipare chiunque possieda un veicolo d’epoca, classico o sportivo, richiedendo informazioni a: Automoto Classic Club Milano Via A. Gramsci, 16, 20060 Cassina De’ Pecchi.

Il 17 maggio è stata celebrata la Giornata Mondiale Contro l’Omofobia, e Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, sostiene da sempre la difesa dei diritti LGBT. Per riportare l’attenzione sul tema e aprire un dialogo con i propri clienti, nel suo piccolo lo store Lush di Via Dante 15 ospiterà - sabato 19 e domenica 20 maggio - i volontari di Rete Genitori Rainbow, associazione che si rivolge a genitori gay, lesbiche e trans; l’associazione offre ascolto e confronto, per condividere le esperienze legate ai diversi percorsi, al coming out in famiglia e con i figli, per aiutare a rafforzare la propria identità e a vivere meglio con sé stessi e con gli altri. I fondi raccolti grazie alle vendite della crema Charity Pot di Lush sosterranno i genitori LGBT che si appoggiano all’associazione e che, prima di acquisire piena consapevolezza del proprio vero orientamento sessuale o della propria identità di genere, hanno vissuto relazioni anche durature da cui sono nati dei figli. Oltre ai pregiudizi in quanto omosessuali, sulle spalle dei Genitori Rainbow pesano difficoltà connesse alla separazione, al rapporto spesso conflittuale con l’ex-partner, alla paura che i figli possano non accettarli per come sono realmente.

CityLife Shopping District sarà la sede di tre appuntamenti della manifestazione Piano City Milano. I primi due concerti si svolgeranno all’interno della Food Hall sabato 19 maggio: alle 11.30 Francesco Alessandro Meloni eseguirà un repertorio di musica classica e contemporanea mentre alle 12.30 Kosta Jevtic interpreterà musiche originali. Il terzo concerto si terrà domenica 20 maggio alle 18.30 in Piazza Tre Torri: Silvan Zingg, il carismatico musicista che ha suonato con grandi nomi come BB King e Chuck Berry, trascinerà il pubblico con ritmi jazz, blues e boogie-woogie. Con questa iniziativa, CityLife Shopping District si conferma non solo come luogo dedicato allo shopping, ma anche come punto d’incontro e di intrattenimento per i visitatori, attraverso un’offerta musicale di qualità come quella di Piano City Milano, che di anno in anno cresce e si rinnova ispirandosi alla città. Obiettivo della manifestazione è infatti quello di coinvolgere i luoghi storici del festival e spazi sempre nuovi, espressione di una città che si evolve e delle diverse identità che la animano. E lo Shopping District, con la sua unicità sia dal punto di vista commerciale che architettonico, rappresenta uno dei luoghi simbolo di questa evoluzione e della Milano del futuro.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Crespi Bonsai ospita nella sede di Parabiago, in occasione del settimo Satsuki Bonsai Festival con le straordinarie fioriture dei bonsai di azalea, una serie di iniziative a cura degli esperti della Crespi Bonsai. Sabato 19 maggio, 14.30-18.30: corso base "Modellatura e coltivazione dei bonsai di Azalea”, a cura di Gaetano Settembrini. Domenica 20 maggio, 10.00-12.30: lezione gratuita: “Come concimo il mio bonsai?”. Per tutto il week-end, 9.30-12.30 e 15.00-18.00, laboratori didattici gratuiti: “Suggerimenti e consigli per il mantenimento e la formazione dei bonsai”, a cura dello staff Crespi Bonsai. In programma anche una visita guidata gratuita alla mostra di azalee, domenica 20 maggio alle 15.30.

BERGAMO Sabato 19 e domenica 20 maggio torna a Gorlago la Sagra del Casoncello. Appuntamento nella tensostruttura dell'oratorio San Giovannio Bosco per assaggiare i tradizionali casoncelli bergamaschi fatti in casa, ma anche tante altre specialità e prelibatezze locali: sabato il menu prevede stracotto d'asino con polenta, mentre domenica 20 sarà possibile degustare brasato e polenta. Viaggio alla scoperta della Bergamo sotterranea. Sabato 19 Maggio sarà possibile effettuare una visita guidata presso la Cannoniera di San Michele, la fontana del Lantro e il rifugio antiaereo di via Porta Dipinta. Appuntamento alle 15 nel piazzale antistante l'ex Chiesa di S.Agostino. Durata del percorso: 2 ore. Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da trekking o da montagna e portare una torcia. Quota d'iscrizione: 6 euro soci, 8 euro simpatizzanti. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: esserci.bg@libero.it. Dal 19 maggio al 23 giugno, nell'ambito delle iniziative per i 50 anni dell'Università di Bergamo, si terrà un ciclo di 9 incontri dedicati alla scoperta dei libri, del cinema, dei luoghi e delle tradizioni, pensati per stimolare la creatività e la curiosità dei bambini, attraverso la scoperta dei luoghi e delle tradizioni del territorio e usando mezzi privilegiati per l’apprendimento infantile, quali il gioco e la narrazione. Primo appuntamento sabato 19 maggio alle 10.30. Ingresso gratuito con accompagnatore. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: prenotazioni@50unibg.it. Sabato 19 e domenica 20 maggio, a Nembro, torna la ValSeriana Marathon, la gara di mountain bike che si svolge nello spettacolare contesto delle Orobie bergamasche (partenza e arrivo nel centro di Nembro) riconosciuta come prova unica di Campionato regionale Fci Lombardia. Due i percorsi che i bikers possono scegliere: la Marathon che, con i suoi 60 km e 2300 metri di dislivello, è valida per la Coppa Lombardia Mtb e la Classic, lunga 40 km per 1200 metri di dislivello, valida per l’Orobie Cup. L'itinerario attraversa la bassa e media ValSeriana. Partenza alle ore 9. BRESCIA Dal 16 maggio al 19 maggio appuntamento con l'edizione 2018 della mitica "Mille Miglia". Brescia e la 1000 Miglia si incontreranno di notte: sabato 19 maggio la città di Brescia accoglierà in festa i protagonisti della corsa rossa: eventi e sorprese coloreranno 1OOO Miglia The Night nelle piazze simbolo della città e in tutto il centro storico. Il giorno 18 maggio 2018, si terrà la sesta edizione della 1000 Passi per Brescia, corsa podistica non competitiva a carattere ludico motorio, organizzata da A.S.D. CorrixBrescia in favore del Centro Aiuti per l’Etiopia (CAE) La gara è legata all’evento della Mille Miglia storica. Con la bella stagione, riprendono i Tour in bus con tappe nelle cantine dal lago d’Iseo alla Franciacorta, avviati con successo lo scorso anno. A proporli è la Strada del Franciacorta, che intende offrire un servizio ai turisti italiani e stranieri che trascorrono le loro vacanze sul Sebino, invogliandoli a visitare la Franciacorta in modo facile e comodo e a scoprire come nasce il Franciacorta (il più prezioso fra i vini italiani rifermentati in bottiglia), visitandone le cantine e partecipando a degustazioni guidate. Novità di quest’anno è che i tour, oltre che da Iseo, partiranno anche da Paratico, altra località turisticamente strategica del lago. I tour hanno preso il via il 5 maggio e sono programmati tutti i sabato e domenica di maggio, giugno, luglio e settembre (tranne il 3 giugno e il 16 e 17 settembre, dato che le aziende vitivinicole saranno impegnate rispettivamente con il Franciacorta Summer Festival e il Festival Franciacorta in Cantina). Sono previsti due giri turistici al giorno, uno al mattino (9.30 partenza da Paratico – 10.00 partenza da Iseo / 13.30 arrivo a Iseo - 14.00 arrivo a Paratico) e uno al pomeriggio (15.00 partenza da Paratico – 15.30 partenza da Iseo / 19.00 arrivo a Iseo – 19.30 arrivo a Partico). Ogni tour include la sosta in 2 cantine con visita guidata e degustazione di Franciacorta. Il trasferimento in bus fino alle cantine è gratuito, mentre le degustazioni vanno pagate direttamente in loco: il costo varia da 6 a 20 €. Il 18-19 e 20 maggio presso il borgo antico di Bornato è in programma la 12esima edizione di Franciacora in Fiore, rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni. Dal 6 maggio è tornato per il 7° anno consecutivo la manifestazione “Le Meraviglie della Terra del Fiume”, tra gli appuntamenti più amati e attesi della primavera franciacortina. Tante le novità e le riconferme per questo imperdibile evento ideato dall’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio, che negli anni ha saputo combinare la valorizzazione di attività e prodotti del territorio con la riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città. Prima novità di questa edizione è la mostra Netsuke. 100 capolavori dalla collezione Lanfranchi, allestita in Villa Lanfranchi in collaborazione e su concessione del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Per la prima volta verranno esposti un centinaio tra i più rappresentativi oggetti giapponesi della collezione Lanfranchi, offrendo al pubblico uno sguardo d’eccezione su una cultura millenaria e particolare, quale è appunto quella giapponese. La mostra è visitabile il sabato dalle 16 lle 18.30 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Tutte le domeniche del mese di maggio, le installazioni artistiche del concorso “MeravigliArti” saranno visibili in diversi luoghi della cittadina, con la preziosa aggiunta dell’installazione urbana “Fishtrack” a cura dell’Associazione LovOglio a contrassegnare il percorso tra i monumenti nelle vie interessate e l’esposizione di fotografie in vari negozi del centro a cura del Circolo Fotografico Palazzolese e dell’Associazione Commercianti di San Fedele. La mostra fotografica “Scatti della FotoMaratona San Fedele 2017” a cura del Circolo Fotografico Palazzolese sarà invece allestita e visitabile in Castello. InfoPoint in Piazza Castello e visite guidate a cura degli studenti dell’IeFP Falcone presso l’InfoPoint: La storia del Castello dalle origini ai nostri giorni a cura del CACP. Ogni domenica sarà inoltre possibile prenotare una visita con degustazione in una cantina di Franciacorta o in un birrificio artigianale che ha ottenuto, di recente, importanti riconoscimenti. Dopo il grande successo dello scorso anno, la fotografia torna a essere protagonista con la seconda edizione del Brescia Photo Festival in programma fino al 2 settembre e quest'anno dedicato al tema "Collections". Il Festival promosso e organizzato da Fondazione Brescia Musei e dal Ma.Co.f. Centro della fotografia italiana – con il sostegno di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Mo.Ca. Mille Miglia, con la collaborazione di LABA Libera Accademia di Belle Arti, Silvana Editoriale e Contrasto - quest’anno esplorerà l’affascinante universo del collezionismo fotografico. Al centro dell’attenzione l’arte del collezionare immagini proverbiali: dall’accumulo quantitativo alle scelte mirate, dall’approccio monotematico a quello enciclopedico, collezionare è una pratica fondata su una profonda passione, sulla volontà di possedere e di custodire oggetti preziosi, sull’appropriazione, atteggiamento tipico anche dello sguardo del fotografo. Numerose le mostre e gli eventi collegati al Brescia Photo Festival. Si estenderà fino alla fine dell’estate e sarà ospitato non solo da prestigiosi spazi cittadini come il Museo di Santa Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano della Fotografia e del Mo.Ca. ma anche da luoghi preziosi del territorio provinciale - Desenzano, Coccaglio e Montichiari. Saranno due le mostre principali al Museo di Santa Giulia: Ferdinando Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato e Percorsi paralleli. La Collezione Mario Trevisan, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato. Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana. L’appuntamento con il gusto è in programma sabato 19 maggio a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Franciacorta. Protagoniste dell’evento la blogger di iFood Silvia Congiu e la sua creatività in cucina. Durante l’evento Silvia mostrerà al pubblico una versione inedita della panna cotta, con rosmarino e fragole, servita al cucchiaio. Gli ospiti a fine evento potranno degustare il dolce preparato per poterlo riproporre a casa propria per le occasioni speciali. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Sabato 19 maggio, dalle 19, Carminiamo presenta 'Notte bianca in Carmine'. Carminiamo è ufficialmente un'associazione che cerca attraverso il dialogo e la collaborazione di rendere il quartiere piu interessante e vivibile. Nel cuore del centro storico bresciano si festeggia la notte bianca. Il programma della serata vedrà alcuni locali coinvolti in varie iniziative dislocate nelle piazzette circostanti a cielo aperto. La festa si divide in vari palchi con l'accompagnamento musicale di deejay e musicisti. 8 palchi a cielo aperto sotto le stelle del Carmine. Antonella Questa arriva sul palco della sala polifunzionale “Ida Mottinelli” di Sonico con il pluripremiato spettacolo “Stasera ovulo”, sabato 19 maggio alle 20.30. COMO Vivere la magia e l’atmosfera romantica di un Gran Ballo del XIX secolo. Assaporare la gioia ed il tremito dell’abbraccio di un valzer, dell’armonia di una quadriglia, della freschezza di una contraddanza. Emozioni che solo la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca può regalarE e, soprattutto, con il Gran Ballo dell’800 sul Lago di Como, un evento nato dallo spettacolo Gran Ballo dell’800 che da molti anni viene ospitato all’interno di Teatri, Castelli, Palazzi, Ambasciate ed Alberghi di lusso, proprio per la sua esclusività. L’evento è promosso con la finalità di un fundraising: il ricavato verrà infatti destinato ai lavori di ristrutturazione in atto al Teatro Sociale. Il 20 maggio ci sarà inoltre uno shooting fotografico ed un’estemporanea d’arte nei luoghi simbolo della città, con i “partecipanti in costume dell’800” che si presteranno nel ruolo di modelle e modelli per i pittori ed i fotografi. L'evento si concluderà a pranzo con un “Dejuner sur l’herbe”. Appuntamento presso il Teatro Sociale. La serata avrà inizio alle ore 20.30. Il buffet imperale sarà allestito in Sala Pasta e in Sala Canonica. Sabato 19 maggio 2018 alle ore 15 c'è "Pronti, partenza....via!", ultimo incontro alla scuola materna di Rebbio per il ciclo I sabati di via Lissi, laboratori per famiglie.

Laboratorio di educazione stradale per bambini (portare la propria bici). A cura di Giovanna Orsenigo, mamma e vigile. Evento gratuito con merenda finale

È gradita l’iscrizione all’indirizzo email vera.mancuso@gianlucanoseda.it. Domenica 20 maggio la scuola organistica internazionale Philip Rushforth in scena alle ore 21 (ingresso libero) presso Chiesa parrocchiale San Cassiano (Como Breccia). L'eveto rientra nell'ambito della rassegna "I concerti di maggio" dell'Associazione musicale Amici dell'organo di Como - Breccia. Dal 18 al 20 maggio a Villa Gallia appuntamento con "Europa in versi", Festival internazionale di Poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como, giunto all'ottava edizione, rinnovata nel tema e nel format, ma sempre fedele alla qualità e alla rilevanza internazionale dei poeti coinvolti. La poesia e il viaggio è il tema di quest’anno, ricchissimo di suggestioni e rimandi alla tradizione letteraria. Villa Carlotta (Tremezzina) apre le porte all'arte. Fino al 17 giugno, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) è possibile visitare la mostra di Giovanni Frangi “Urpflanze”. Con la mostra, ideata appositamente per Villa Carlotta, Giovanni Frangi indaga il rapporto tra interno ed esterno, che costituisce la peculiarità unica di questo luogo, coinvolgendo sia le sale della villa, sia il parco che la circonda. Il parco sarà animato da presenze cromatiche volte a creare una sorta di percorso in cui lianecolorate si arrampicano sugli alberi fino ad arrivare al famoso tronco di duglasia. Da sabato 12 maggio fino al 27 maggio all'oratorio di San Bartolomeo a Como torna l'appuntamento con il Torneo Gigi nel cuore, manifestazione in ricordo del mitico Gigi Meroni, organizzato dalla società sportiva Libertas San Bartolomeo ASD. Anche quest’anno 40 squadre al via, fino ai Pulcini 2007. In mostra fino al 3 giugno, al Museo archeologico Paolo Giovio di Como alcune sculture dell’artista Angelo Tenchio realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta, ispirate alla tradizione greca e romana. Le opere di Tenchio saranno collocate nelle sale del Museo dedicate all’arte classica, in prossimità e in rapporto con le loro fonti ideali d’ispirazione. La mostra resterà aperta tutti i giorni, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

Dal 2 al 20 maggio a Como appuntamento con il Festival della Luce, kermesse si riallaccia alla tradizione scientifica di Como, città natale di Alessandro Volta che, con l’invenzione della pila, ha aperto la strada non solo alle innumerevoli applicazioni dell’elettricità, ma all’intero mondo moderno in quanto complesso di tecnologie e saperi che vanno dall’energia, alla comunicazione e all’automazione, fino all’informatica e alle sue sconfinate applicazioni. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Alessandro Volta e promosso e sostenuto dall’Associazione Città della Luce.

La Consulta Provinciale degli Studenti organizza, come ogni anno, la Giornata della Creatività in programma venerdì 18 maggio 2018. Gli studenti invaderanno le piazze e le vie della città murata. Il tema scelto è I colori.

CREMONA

Spegne quest'anno le 30 candeline la Tre Giorni in Piazza, un classico di Maggio per il tabellone di manifestazioni ed eventi fieristici nelle Mura organizzato ogni anno da Pizzighettone Fiere dell'Adda col patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Pizzighettone. La tradizionale e collaudata rassegna porta ogni anno nella suggestiva location delle Casematte delle Mura una ricca vetrina merceologica con moltissimi settori rappresentati e, a corollario, numerosi eventi e spettacoli sia diurni sia serali.

La 30^ Tre Giorni in Piazza, un evento che richiama ogni anno oltre 13mila presenze, va in scena dal 18 al 20 Maggio 2018, con stand aperti anche 'by night'.

Fino al 16 settembre al Museo di Storia Naturale di Cremona in scena la mostra Microcosmo a colori - fiori e farfalle, piccoli pilastri del nostro ecosistema": un'occasione per conoscere la natura che ci circonda è il primo passo per riuscire a conservarla e tutelarla; fiori e farfalle anche con la loro bellezza ci aiutano a capire il nostro ecosistema. Aperta dalle ore 10 alle ore 17.

Sabato 19 maggio alle 21, presso l'auditorium Giovanni Arvedi, gran finale di CremonaJazz con Fabrizio Bosso quartet & Paolo Silvestri string ensemble. Un concerto spettacolo in cui il musicista racconta se stesso, le proprie passioni, l'amore per la canzone senza alcuna distinzione di genere o di epoca e la propria natura versatile e poetica, attraverso un programma che spazia dai grandi temi del jazz a quelli del soul-blues, ai classici della canzone d'autore. Ad accompagnare la tromba di Bosso, il suo fidato e rodato quartetto, anche se la "sceneggiatura" del racconto è affidata ad un maestro della scrittura come Paolo Silvestri, che arricchisce il tutto con lo stupendo suono degli archi.

Giunto alla 14esima edizione, con crescente successo, si rinnova sabato 19 maggio l'appuntamento con La Notte Europea dei Musei, manifestazione che in città dà il 'la' al palinsesto di iniziative intitolato Cremona canta Mina che costituisce il tema portante di quest'anno, in coincidenza del 60° di carriera della grande artista, tra i simboli più riconosciuti di Cremona nel mondo. Mai così ricco il cartellone della Notte dei Musei, che quest'anno oltre ai vari soggetti del Sistema Museale cittadino coinvolge anche la Cattedrale, che si inserisce con le iniziative legate al Pordenone.

Domenica 20 maggio, l' U.S. Acli Roller Power (l'ormai nota squadra di pattinaggio Cremasca), organizza nel parcheggio di via Visconti la terza edizione di XCream, una gara di pattinaggio freestyle che richiama 200 partecipanti divisi tra bambini, adolescenti e adulti facenti parte di diverse società del nord italia. In caso di pioggia l'evento non sarà effettuato.

Domenica 20 maggio alle 21 al Teatro Monteverdi MEDeA Onlus presenta il coro femminile Pink Voices in un concerto di voci femminili diretto da Mimma D'Avossa e accompagnate da Marco Somenzi al pianoforte.

Domenica 20 maggio al Teatro Monteverdi alle 14.30 il laboratorio di Fiaba composto da utenti ed educatori della Cooperativa Lae metterà in scena uno spettacolo teatrale, la rivisitazione in chiave comica di uno dei più grandi capolavori Disney: "La spada nella roccia".

LECCO

Una gara spettacolare e durissima che unisce parapendio e trekking, con centinaia di chilometri percorsi in aria o a piedi attraverso le Alpi in una competizione che può durare anche una settimana. Fino al 19 maggio Lecco ospita “Iron Fly” su un percorso di 422 chilometri. La gara partendo da Lecco porterà gli atleti ad attraverso le prealpi lombarde, piemontesi e del Canton Ticino passando da quattro boe obbligate prima di raggiungere l’arrivo a Suello. Non mancheranno di certo notevoli difficoltà lungo Il percorso stabilito che metteranno a dura prova le capacità tecniche, la caparbietà e la resistenza degli atleti.

Domenica 20 maggio appuntamento con il mercatino "Creativity & Brocantage - Creatività e Piccolo antiquariato". L'evento è organizzato da Lombardia Eventi dalle ore 8 alle 19, in occasione della festa di Castello, in piazza Giosuè Carducci.

Sabato 19 maggio dalle 10.30 alle 11.30 appuntamento con l'evento "Mamma Lingua" presso la Biblioteca Civica Pozzoli di via Bovara: in scena le letture ad alta voce in 7 lingue diverse per tutti i bambini.

Venerdì 18 maggio e sabato 19 maggio mercatino dei libri in biblioteca. Venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12.30 saranno in vendita romanzi e saggi per adulti a 2 euro e libri d'arte e illustrati a 5 euro.

LODI

Domenica 20 maggio alle ore 17 al Liceo "Verri" per la Stagione Internazionale di Chitarra Classica 2018 - 13a edizione, promossa dall'Atelier Chitarristico Laudense con il patrocinio del Comune di Lodi, si esibisce Elena Papandreou.

Sabato 19 maggio appuntamento con "Musica intorno al Fiume", iniziativa che prevede la presentazione della decima edizione della rivista “Arte organica italiana, volume X del 2018” edito da Associazione Giuseppe Serassi, rivista con uscita annuale che ospita studi dei maggiori esperti nazionali del settore. Quest’anno conterrà uno studio del maestro Maurizio Ricci, insegnante d’organo all’Accademia Gaffurio di Lodi. Oltre alla presentazione della rivista è in programma una visita all’organo rinascimentale del Tempio Civico dell’Incoronata. Intervengono: Giosuè Berbenni, Maurizio Isabella, Silvio Micheli, Matteo Malagoli, Federico Lorenzani e Andrea Carmeli.

Il programma prevede: alle ore 15 la presentazione del libro presso l'Auditorium Musicale Franchino Gaffurio, in via Solferino 20. Alle ore 16.30 la visita all'organo cinquecentesco del Tempio Civico dell'Incoronata a cura di Michelangelo Lapolla.

Venerdì 18 maggio alle ore 21, presso la Sala della Musica della Fondazione Cosway (Piazza Zaninelli 13) in scena "Verdi legge Verdi" diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory e realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e l’Accademia del Teatro alla Scala. Con questo viaggio tra teatro e musica nei conservatori e teatri della Lombardia, lo spettacolo intende rispondere al bisogno di formazione musicale mettendo al centro la figura di Verdi, l’italiano per antonomasia, modello di virtù e patriottismo, immagine del nostro Paese nel mondo di cultura e successo. Libero ingresso sino ad esaurimento posti.

A Lodi in scena la mostra Acquarelli in urbe, che si tiene dal 12 al 27 maggio 2018 in cinque diverse location in città: la Fondazione Banca Popolare di Lodi in via Polenghi Lombardo, la Biblioteca Laudense in via Solferino 72, il Calicantus Bistrot presso la hall dell'Ospedale Maggiore, l'ex Chiesa dell'Angelo in via Fanfulla 22 e La Fiaschetteria in via Volturno 33.





MANTOVA

Festa del riso alla pilota, dal 10 al 21 maggio 2018 a Castel d’Ario. Torna, come di consueto, l’appuntamento con la manifestazione dedicata al riso alla pilota, una specialità tipica casteldariese che si fregia della De.Co. (denominazione comunale d’origine). Alla base di questo piatto, ça va sans dire, ci sono i candidi chicchi di Vialone Nano, coltivato nella zona del fiume Mincio, tra Mantova e Verona. Appuntamento nell’area feste, accanto al castello, dove è possibile assaggiare anche altre specialità del territorio. Ogni sera, per tutta la durata della kermesse, sono in programmaspettacoli e attrazioni. La domenica lo stand è aperto anche a pranzo.

Festa della lumaca in cucina, dal 12 al 27 maggio 2018 a Dosolo. Organizzata dalla Proloco di Villastrada, questa tradizionale sagra è arrivata alla 27^ edizione. I palati più raffinati (a audaci) possono degustare tante specialità che vedono protagoniste le lumache. L’appuntamento è al Parco Primo Maggio, dove è allestito uno stand coperto, nelle giornate del 12 e 13 maggio, 19 e 20 maggio, 26 e 27 maggio. Il 2 giugno, invece, è prevista una serata benefica, a favore dell’associazione Auster Dosolo.

Domenica 20 maggio torna la fiera dell’antiquariato “Del C’era una Volta”, nei padiglioni e negli spazi esterni della Fiera Millenaria di Gonzaga. Gli stand saranno aperti dalle 7 del mattino fino al tramonto con ingresso gratuito. Oltre 400 gli espositori specializzati, che saranno presenti in fiera con oggetti ricercati e unici: arredi antichi, quadri, sculture, monete e francobolli da collezione e tante altre curiosità, dai libri e giornali antichi all’oggettistica rara.

MONZA

Dal 18 al 20 Maggio i Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati (Via Teodolinda 4) in occasione della Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2018 e della Notte Europea dei Musei i Musei Civici propongono un fine settimana di festa. Venerdì 18 maggio dalle ore 21 alle ore 23: "La notte dei musei". Una serata insolita per visitare il museo aperto in via straordinaria dalle 21 alle 23. Un percorso di 140 opere, la mostra di Gio Ponti e la possibilità di ascoltare speciali “Ciceroni”: i ragazzi dei licei artistici cittadini pronti a illustrarci i quadri più belli del museo. Sabato 19 maggio alle ore 15.30: "GiocaMuseo". Museo 3.0 (Family Tour per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni)La pittura è un modo di rappresentare la realtà: vero o falso? La rappresenta sempre o qualche volta? Sarà possibile scoprirlo in un percorso guidato nelle sale del museo, aiutandosi con la tecnologia che ci accompagna ogni giorno. Ingresso al museo a pagamento, visita guidata inclusa nel prezzo. L’iniziativa si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Domenica 20 maggio dalle 10 alle 13 "Maratona fotografica: dal museo alla città passando per i social". I “Ciceroni” aspettano al museo per raccontare le opere che ritraggono monumenti o scorci della città. L'invito è quello a fotografare il quadro e il luogo che ha ispirato l’artista e poi condividere tutto sui social con #museicivicimonza #museoconnesso #IMD2018.

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni).

Domenica 20 maggio dalle ore 16 in scena "I 5 sensi della natura", percorso sensoriale in via Luca della Robbia. Il nuovo Percorso Sensoriale sarà inaugurato presso l'orto di Campo Comune Cederna, realizzato grazie al lavoro dagli studenti e studentesse dell'Istituto agrario Mapelli e del Liceo Artistico Valentini di Monza. Un viaggio nei 5 sensi che la natura ci offre. Durante il pomeriggio, grazie all'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti Monza e Brianza, saranno scritti i nomi delle piante in linguaggio Braille. A seguire merenda e Dj Set dei giovani del quartiere.

Fino al 22 luglio presso il Museo della Velocità (Autodromo Nazionale di Monza) la mostra "Gilles Villeneuve, il mito che non muore". L'esposizione ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico e presenta oltre 150 fotografie. In esposizione le immagini più significative e inedite di una carriera folgorante.

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio ddicato ai Cosplay.

Giunge quest'anno alla cinquantottesima edizione la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Nata e cresciuta come Sagra degli asparagi o Maggio mezzaghese la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, la cui storia ruota attorno alla tradizionale coltivazione di questo pregiato ortaggio bianco con la punta rosata (che ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione Comunale), affianca alla cura delle tradizioni uno sguardo alle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e biologiche del territorio. Dal 28 aprile al 25 maggio 2018 è aperto il tradizionale ristorante, gestito dai volontari della Pro Loco di Mezzago, presso lo storico salone di Palazzo Archinti (piazza Libertà, Mezzago).

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

Rivivere il Medioevo a Pavia. Sabato 19 e domenica 20 maggio, in programma l'evento "La Città delle 100 Torri", due giorni di Rievocazione nel Castello di Pavia e nei suoi giardini, che si animeranno grazie al torneo in armatura, agli spettacoli del torneo di scherma artistica, ai giochi, alla musica e altro ancora. La sera del sabato, in collaborazione con i Musei Civici e in occasione della Notte dei Musei, i rievocatori accompagneranno le guide raccontando curiosità e aneddoti sul medioevo. Il tutto terminerà la domenica con la battaglia al castello.

Domenica 20 maggio 2018 torna la Bruno Rossini Run, la 10 km e 10 miglia tra i boschi del Parco del Ticino organizzata dalla Associazione Motonautica Pavia. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è ormai un appuntamento di grande richiamo per i runner pavesi e lombardi, con oltre 400 iscritti nel 2017 e un trend in costante crescita. Tra le ragioni del successo l'originale format, che si colloca a metà tra la mezza maratona e la 5 km, con la curiosa variante delle 10 miglia (16 km circa), molto amata dagli appassionati, ma anche il carattere di giornata di festa dello sport e degli amanti della natura. Atleti, amatori, semplici appassionati si sfideranno lungo l'argine destro del Ticino, a Pavia, ad appena 5' minuti dal Centro storico. Tra loro, i giovanissimi partecipanti alla Bruno Rossini Run dei Piccoli, percorso di 2 km per bambini sotto i 12 anni e le loro famiglie, con iscrizione gratuita. La speciale iniziativa, che rientra come lo scorso anno tra le manifestazioni in programma di Bambinfestival 2018, è ideata per offrire – nello spirito degli organizzatori – un'occasione per ritrovarsi e divertirsi tutti insieme nello splendido scenario dei boschi e del fiume lungo i quali correva l'imprenditore e sportivo appassionato Bruno Rossini.

Anche quest'anno, i sorrisi e l'allegria dei volontari clown dell'associazione di clownterapia Per far magia VIP Pavia ONLUS conquisteranno le piazze di tutta Italia, cercando di contagiare più possibile chiunque capiti loro a tiro con il buonumore e con la loro filosofia di vita: vivere in positivo e sorridere. La Giornata del Naso Rosso (GNR) è l'unica giornata in cui le associazioni confederate con VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus raccolgono fondi destinati a finanziare i progetti promossi dalla Federazione. A Pavia si svolgerà domenica 20 maggio in Piazza della Vittoria (o Cupola Arnaboldi in caso di maltempo), dove per l'intera giornata, saranno allestiti stand dedicati alla distribuzione di gadget e prodotti vari a offerta libera, giochi di gruppo per bambini, truccabimbi e tanto altro. Dalle ore 16 alle ore 17 alcuni soci clown metteranno in scena uno spettacolo di intrattenimento per i bambini presenti, e subito dopo avrà luogo l'estrazione dei premi della "Lotteria del Naso Rosso". Partecipando a questa iniziativa sarà possibile contribuire a sostenere i clown volontari nelle loro attività, aiutandoli a regalare qualche ora di clownterapia ai pazienti degli ospedali nei quali settimanalmente i volontari VIP prestano servizio. Non da ultimo, si contribuirà alla realizzazione di missioni in paesi in via di sviluppo.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

Ai Musei Civici di Pavia i grandi cicli grafici del maestro spagnolo, con “Goya. Follia e ragione all’alba della modernità”, la mostra in programma fino al 10 giugno 2018 al Castello Visconteo.

SONDRIO

Ad Albosaggia domenica 20 maggio, a partire dalle ore 14,30 presso piazza 5° Alpini in località Centro, "il Paese delle Storie", il Festival della Letteratura della provincia di Sondrio, giunto alla sua VIII edizione, con la finalità di ridestare all’interno del tessuto sociale locale un fermento culturale serio e positivo. Nato nel 2011 l’evento è nel tempo cresciuto, ritagliandosi uno spazio di prestigio all’interno dello scenario culturale della provincia di Sondrio. Con l’intento di proporre un evento di riflessione e confronto, nel corso degli anni ne “Il Paese delle Storie” si sono alternati relatori di prestigio, capaci di catalizzare l’attenzione e la curiosità del pubblico. In occasione del festival verrà presentato anche il vocabolario del Dialetto di Albosaggia, realizzato dal gruppo “Dialetto di Albosaggia”. In caso di mal tempo la manifestazione avrà luogo presso il municipio di Albosaggia.

Legno da vivere V edizione Domenica 20 maggio. Conoscere il ruolo delle foreste, la risorsa legno e i volti del fiume Adda. Attività informative e dimostrative aperte al pubblico. La manifestazione si terrà domenica 20 maggio presso il Centro Visite Riserva Naturale Bosco dei Bordighi dalle ore 9:30 per tutta la giornata.

Sono previsti: laboratori di intaglio e intarsi del legno a cura dell’Associazione Valtellina Intagliatori; due piedi e quattro zoccoli: attività di coccole e spazzole con gli asini a cura dell’Associazione Passi e Crinali; visite guidate agli stagni e alla fitodepurazione a cura di ERSAF; il magico mondo delle alpi a cura dell’Associazione Apicoltori Sondrio; laboratori didattici caccia al tesoro lungo i sentieri della Riserva e giochi d’aria a cura dell’Associazione 2020;

dalle 9,00 alle 11 “BIO BLIZ – Diventa anche tu esploratore di biodiversità per un giorno! Vieni con noi a censire l’aviofauna della Riserva” in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi e Associazione 2020; SOFTRAFTING Discesa su gommoni lungo il fiume Adda con il Gruppo A.M.A. genitori adottivi in collaborazione con AddAdventure e Polisportiva Albosaggia; spettacolo di chiusura manifestazione dal titolo “Cappuccetto blues” a cura di Teatro invito. Per chi ha difficoltà di deambulazione sono disponibili le joelette (prenotazione consigliata). In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata al 27 maggio 2018. Informazioni: info@cmsondrio.gov.it

Domenica 20 maggio 2018 Camminata del Grumello Montagna in Valtellina. La camminata del Castel Grumello sviluppa il suo tracciato nelle suggestive zone terrazzate del versante retico. Il percorso di 7,3 km, con un dislivello di 350 m, parte e arriva a Montagna in Valtellina nella via Grumello della frazione Piano, nei pressi della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. La manifestazione è giunta alla sua 40ima edizione. I concorrenti, come del resto gli spettatori potranno ammirare il suggestivo paesaggio agricolo e medievale dei borghi e delle mulattiere nei quali si sviluppa la camminata, tra cui vi è l’impegnativa salita coltivata a vite per la produzione del vino Inferno DOCG, il centro storico di Montagna in Valtellina dove spicca la quattrocentesca chiesa di San Giorgio, fino a raggiungere il Castel Grumello e le chiese di S. Rocco e S. Antonio. Poi la ripida discesa verso il traguardo passando per la zona coltivata a vite per la produzione del vino Grumello DOCG, nella mitica discesa del “Risc di Sassina”. Ritrovo ore 7:30 campo sportivo Montagna Piano. Partenza ore 8:30. Info: 0342 510038 Quota iscrizione € 10 Bambini 5 €

Domenica 20 maggio si terrà la quarta edizione di Giochiavenna: dalle 11 alle 17 il centro storico di Chiavenna si trasformerà in un coloratissimo parco giochi con cinque piazze tematiche in cui sfogare la voglia di divertirsi. Al termine delle attività, merenda per tutti e, direttamente da La Melevisione, lo show di Lupo Lucio. Iscrizioni in piazza Bertacchi, costo 5 euro a bambino. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto del Ghiaccio di Chiavenna.

Sabato 19 maggio alle ore 9.30 14° Ed. Vininfesta alla Costiera dei Cech Traona – Loc. Valletta - Polifunzionale. Presentazione della giornata ed alle ore 09.45 anteprima del libro “Valtellina terra di vite e di vini: la Chiavennasca la sua gemma più preziosa”; alle ore 10.20 presentazione delle Az. Vitivinicole del mandamento. Alle ore 12.00 saluto delle istituzioni e alle ore 12.15 esibizione del Coro dei Cech; alle ore 12.40 premiazione del Concorso Produttori Vini Non Etichettati e alle ore 13.15 pranzo a cura della Pro Loco Traona. Alle ore 15.00 degustazione guidata dei vini selezionati nel Concorso. Pranzo: € 10, bambini fino ai 7 anni gratuito; prenotazioni entro il 16/05. Info: 0342 601140

Sabato 19 maggio alle ore 9.30 Censimento degli insetti Morbegno – Fraz. Campovico – Campo sportivo. Camminata nel Parco della Bosca per il riconoscimento e censimento degli insetti dei boschi ripariali con l’esperto. Partecipazione gratuita. Info: 0342 211236

Alle ore 20.30 Censimento degli anfibi Albaredo S. Marco Centro “Porta del Parco di Albaredo”. Camminata notturna in direzione del Dosso Chierico alla ricerca degli anfibi, in particolare della salamandra nera, con l’esperto. Partecipazione gratuita. Info: 0342 211236

Doppio appuntamento con lo spettacolo teatrale "Buon Viaggio", proposto da “Cicogne Teatro Arte e Musica”. Venerdì 18 maggio alle 21 al Cinelux di Livigno e sabato 19 maggio alle 21 al centro polifunzionale Rasin di Valdidentro.

Sabato 19 maggio alle ore 21 Concerto di Primavera Traona – Auditorium Esibizione della Filarmonica di Traona. Info 0342 652341

Sabato 19 maggio alle ore 21 Concerto – Maggio chitarristico Morbegno – Palazzo Malacrida Esibizione di Matteo Vitali alla chitarra. Ingresso libero.

Sabato 19 maggio alle ore Concerto – 11° Rassegna di canto corale Morbegno – Auditorium S. Antonio. Esibizione del Coro “Armonie in voce” della Valmalenco, del Coro “Eco del Mera” di Villa di Chiavenna e del Coro “Pueri Cantores” di Tirano. Ingresso libero.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Happy Valley Val Masino – Fraz. San Martino. Weekend all’insegna della musica e del buon cibo. Mercatino dell’usato e una nuova Boulder Area. Sabato, a partire dalle ore 22, Dj set.

Dal 25 aprile è ripartita “Rent Bike Palù” per ammirare sulle due ruote i panorami e i paesaggi mozzafiato tra Sondrio e Valmalenco.

VARESE

Torna sabato 19 maggio “Tra arte e degustazione”, l’evento serale giunto alla sua IX edizione che unisce degustazioni enogastronomiche alle suggestive atmosfere del borgo quattrocentesco di Castiglione Olona: mostre e musei, concerti ed eventi culturali, assaggi di vini da diverse regioni d'Italia, salumi, formaggi e altre proposte gastronomiche. Quest’anno, l’iniziativa promossa dal Comune e dalla Pro loco, vede impegnata in prima linea la sezione di Varese dell’Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) che ha scelto Palazzo Branda Castiglioni quale location privilegiata per due interessanti iniziative. La prima consiste in un momento formativo di introduzione al mondo enologico, durante il quale gli assaggiatori di Onav Varese forniranno ai partecipanti una spiegazione sui principali metodi di vinificazione e sulla tecnica di analisi del vino attraverso i propri sensi, guidando una degustazione pratica con l’assaggio di un vino spumantizzato, un vino bianco e un vino rosso. La lezione, prevista alle 18, è aperta a tutti al costo di 10 euro, previa prenotazione (info: www.onav.it). Inoltre, insieme al Gruppo Fotografico Grandangolo, l’associazione inaugurerà la mostra fotografica “Siduri - Donne del Vino”, allestita nella storica cornice di Palazzo Branda Castiglioni: l’esposizione illustrerà il rapporto tra il mondo femminile e quello del vino attraverso foto rappresentative di donne impegnate nell’assaggio o nel lavoro in vigna e in cantina. La mostra fotografica potrà essere visitata fino al 3 giugno (la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al sabato ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00).

Da venerdì 18 a domenica 20 maggio l’area festa di via Vigevano alla Schiranna, a Varese, ospita la prima edizione del VBF - Varese Beer Festival, cui prenderanno parte 12 birrifici ​che hanno sede in Lombardia

e Piemonte. Orari: venerdì e sabato dalle 18 alle 2, domenica dalle 11 alle 22.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Villa Pomini di Castellanza ospita la XXV Mostra Bonsai. Orari di visita: sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Venerdì 18 maggio alle 21 al cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio è in programma lo spettacolo musicale "(S)canovacci - In viaggio nel tempo e nello spazio con le maschere della Commedia dell'arte". Sul palco saliranno trentacinque bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che hanno frequentato i corsi «I piccoli attori» e «Attori in erba» di «Culturando».

Domenica 20 maggio a Comerio è in programma la prima "Fuck the cancer run", corsa non competitiva a passo libero di 5 km oppure percorso per famiglie di 2,5 km. Partenza alle 10, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Varese.

Appuntamento al Battistero di Velate sabato 19 maggio alle 18.30 per il vernissage della mostra di acquerelli “Aquea. Acquarelli in Battistero” di Gabriele Tadini che sarà visitabilre fino al 10 giugno.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia, realtà nata per favorire la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti Botanici aderenti (Bergamo, Bormio, Milano Brera, Milano Città Studi, Pavia, Toscolano Maderno, Villa Carlotta), presenta la mostra itinerante "Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono" realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano. Dopo la nona tappa ospitata a Venezia, la mostra arriverà a Ispra, sul meraviglioso lago Maggiore, ospitata dal 7 al 29 aprile a Villa Quassa, con inaugurazione sabato 7 aprile alle 15, per poi proseguire, dal 2 al 20 maggio all’interno Centro Ricerche della Commissione Europea con sede a Ispra, che sostiene il progetto. Una mostra dedicata alle piante dal punto di vista delle piante. La mostra fa luce su alcuni meccanismi riproduttivi e di sopravvivenza messi in atto nel mondo vegetale proponendo un racconto in chiave fitocentrica, ossia indipendente dalla relazione con l’uomo.