Esplorare il mondo del lavoro, visita in azienda

Nell’ambito dell’importante decisione di scegliere la scuola superiore, gli studenti di terza media hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo del lavoro attraverso un’uscita didattica organizzata dalla scuola presso l’azienda Sew-Eurodrive di Solaro.

Prima dell’evento, le responsabili dell’orientamento hanno fornito una panoramica dell’azienda attraverso il suo sito web, preparando gli studenti con informazioni cruciali per formulare domande mirate durante la visita.

Il giorno della visita, i ragazzi sono stati trasportati in azienda tramite pullman, pronti ad immergersi in un’esperienza che si è rivelata affascinante sin dall’ingresso. Nonostante le aspettative di un ambiente frenetico, la sorpresa è stata trovare una atmosfera silenziosa e tranquilla, soprattutto nella parte produttiva.

Dopo un breve percorso nel corridoio, gli studenti sono stati accolti in una stanza dove il responsabile del marketing ha illustrato le diverse figure professionali presenti. Un mini tour ha permesso loro di esplorare sia l’aspetto amministrativo che quello produttivo dell’azienda.

Negli uffici, impiegati concentrati utilizzavano computer, cuffie con microfono e strumenti di cancelleria.

Nella zona produttiva, l’uso di robot per il trasporto di pezzi ha catturato l’attenzione, mentre gli operai, tutti indossanti la stessa divisa, lavoravano alle loro postazioni con professionalità e precisione.

Il ritorno nella stanza iniziale ha dato spazio a un lavoro di gruppo, un’opportunità per gli studenti di riflettere sull’organizzazione del lavoro all’interno di un’azienda, comprendendo le varie responsabilità dei dipendenti.

L’esperienza ha portato consapevolezza sulla struttura interna di un’azienda, aprendo finestre di riflessione sulle preferenze personali in termini di orientamento lavorativo.

Nonostante l’affascinante mondo dei robot, alcuni studenti hanno iniziato a delineare le proprie preferenze, riconoscendo che la produzione potrebbe non essere la scelta ideale per tutti.

Molto positivamente, questa esperienza ha stimolato la riflessione sugli orientamenti personali e ha evidenziato l’importanza di ulteriori eventi come gli open day per sbloccare le incertezze nella scelta della futura scuola superiore.

In conclusione, l’uscita didattica presso Sew-Eurodrive ha fornito un’opportunità preziosa per comprendere il mondo del lavoro, mettendo in luce i compiti e le responsabilità di ciascun dipendente e sottolineando l’essenziale contributo di ogni lavoratore al buon funzionamento di un’azienda. Un passo significativo nell’orientamento degli studenti verso il loro futuro professionale.