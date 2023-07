Esami Tecnici su Computer di Impagnatiello, Analisi dei Contenuti Scambiati con Giulia Tramontano

MILANO

Partiranno domani gli accertamenti tecnici non ripetibili sul contenuto del computer di Alessandro Impagnatiello, il barman in carcere per avere ucciso la fidanzata Giulia Tramontano e il figlio che lei portava in grembo, Thiago. Sarà fatta copia forense dei contenuti del computer alla presenza dell’avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti.

Sarà così possibile analizzare i contenuti che i due ragazzi si sono scambiati nel corso degli ultimi mesi. Sono stati sequestrati anche altri due cellulari e un secondo computer della coppia.

Intanto si attendono gli esiti dell’esame tossicologico per escludere che la giovane avesse già ingerito veleno per topi, questa l’intenzione di Impagnatiello emersa durante le indagini.