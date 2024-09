Entra in funzione Amazon Fresh: "Opportunità per l’occupazione"

Il nuovo centro di distribuzione Amazon Fresh, in via Enrico Mattei a Peschiera, è entrato in funzione. Serve i clienti di Milano e zone limitrofe che usano l’omonimo servizio di consegna della spesa in giornata. Nel nuovo polo, che si estende su oltre 10mila metri quadrati, sono impiegati oltre 80 lavoratori. "Il sito di Peschiera ci permetterà di fornire ai clienti una vasta selezione di prodotti freschi di alta qualità, consegnati direttamente a casa in modo ancor più rapido e conveniente - afferma Simona Sisca, responsabile della logistica per i centri Amazon Fresh in Italia -. L’apertura di questo centro conferma la volontà di continuare ad investire sul territorio lombardo, dove abbiamo già creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato tra centri logistici, uffici e data center". Il nuovo polo di distribuzione, che va ad aggiungersi a un magazzino Amazon già presente a Peschiera in località Mezzate, "potrà rappresentare un’opportunità di crescita economica e occupazionale sul nostro territorio", sottolinea il sindaco Andrea Coden.A.Z.