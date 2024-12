Eni sostiene la riforestazione in Costa D’Avorio

Eni gestirà un progetto di riforestazione in Costa D’Avorio. La società dell’energia ha infatti firmato una convenzione col Governo ivoriano per lanciare un programma di conservazione e ripristino di 14 foreste nel Paese africano. L’iniziativa interesserà un’area complessiva di 155mila ettari, nelle regioni di Lagunes e Comoé, e avrà una durata iniziale di 20 anni. L’accordo si concentra su due ambiti d’intervento. Il primo punta a conservare il patrimonio esistente attraverso il rafforzamento delle attività di controllo per prevenire il rischio di deforestazione, incendi e bracconaggio. A questo scopo verranno promosse campagne di sensibilizzazione e formazione che coinvolgeranno le comunità e le istituzioni. Un secondo filone prevede il ripristino di 13mila ettari di verde con 12 milioni di alberi nelle zone abbandonate e degradate. A ciò si affiancheranno iniziative di agro-foresteria, per incentivare pratiche agricole più sostenibili e migliorare la produttività dei terreni. Il progetto è in linea sia coi Piani di sviluppo della Costa D’Avorio sia col programma di decarbonizzazione di Eni.A.Z.