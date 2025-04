Due spacciatori arrestati a distanza di 20 minuti

Due spacciatori sono stati arrestati dalla polizia lunedì sera a distanza di 20 minuti, uno al quartiere Corvetto e l’altro nella zona di via Farini. Alle 23.15 una Volante di passaggio, dell’Ufficio prevenzione generale, ha notato un giovane in via Polesine. I poliziotti si sono insospettiti perché alla vista dell’auto il ragazzo ha cercato di allontanarsi e a un certo punto ha lanciato qualcosa a terra, nascondendosi poi dietro una macchina: gli agenti lo hanno quindi bloccato, per poi recuperare l’involucro di cui si era voluto disfare. All’interno c’erano 142 grammi di hashish suddivisi in panetti, così per il ragazzo, marocchino di 22 anni irregolare sul territorio e con precedenti, è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.

Venti minuti dopo, l’intervento di una Volante del commissariato Sempione in via Farini all’angolo con via Alserio che ha fermato un altro giovane “sospetto“. In tasca aveva 5 grammi di cocaina, altrettanti di hashish e sempre 5 grammi di marijuana, oltre a 10 pastiglie di Rivotril (psicofarmaco, utilizzato come ansiolitico e antiepilettico che, unito all’alcol, può dare effetti simili a quelli dell’eroina). L’uomo, gambiano di 31 anni, irregolare sul territorio e con precedenti, è finito in manette.

M.V.