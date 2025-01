Due milioni per liberare Vaprio. Dalla Regione parte dei fondi per creare la tangenziale Ovest

Due milioni di euro per la nuova Tangenziale Ovest, a Vaprio. Il Pirellone spedisce nella Valle di Leonardo i soldi che mancano per realizzare la bretella, l’ultimo capitolo dei grossi interventi viabilistici che salveranno il borgo da traffico e smog. Il progetto è uno dei 12 "Accordi di rilancio economico sociale e territoriale" (Arest) sparsi nelle province lombarde appena finanziati da Palazzo Lombardia. I fondi arrivano al termine di un lungo lavoro di tessitura, nelle mappe del Comune le nuove arterie - c’è anche la Tangenziale Nord sempre sostenuta dalla Regione - hanno fatto la loro comparsa più di 20 anni fa e adesso anche la Ovest ha i mezzi per diventare realtà.

Il bypass della Sp 525 è già in corso, mancava l’ultimo tassello, da via Trezzo all’esterno, perché servivano fondi, ma adesso che la Regione finanzia, la pratica torna sul binario giusto. Una correzione necessaria per evitare il via vai di camion che sarà legato all’insediamento Lidl. La catena tedesca di discount impiegherà qui 125 milioni di euro per creare un centro logistico, a due passi dalle vie di grande percorrenza che portano al resto della Lombardia e del Nord Italia. E ora quasi la metà del conto della nuova tangenziale, che ammonta a 5,1 milioni di euro, è coperto. Grazie agli Arest, uno strumento di programmazione negoziata ideato dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, "proprio per supportare iniziative dei Comuni con l’obiettivo di rendere il territorio ancora più attrattivo per gli investimenti". Le risorse regionali stanziate attraverso questo canale "sono determinanti per permettere alle amministrazioni, e in questo caso Vaprio, di realizzare un intervento infrastrutturale in grado di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese, con ricadute positive in termini di salvaguardia e creazione di posti di lavoro oltre che di rigenerazione urbana".

"Con questa formula - sottolinea Guidesi - diamo attuazione a una politica che punta a consolidare e potenziare il sistema economico lombardo attraverso un sano connubio tra pubblico e privato. Lavoriamo per accompagnare lo sviluppo delle comunità locali per favorire la competitività delle aziende e sostenere l’occupazione".