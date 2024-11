Dote Scuola da 28 milioni. Domande al via

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il decreto per la presentazione delle domande di contributo per la Dote Scuola (componente Buono Scuola) per l’anno scolastico in corso. La domanda deve essere presentata entro le 12 del 12 dicembre, esclusivamente online sulla piattaforma http://www.bandi.regione.lombardia.it. "Il Buono Scuola – afferma Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione – rappresenta un sostegno concreto alle famiglie. Per l’anno scolastico 2024-2025 abbiamo stanziato 28 milioni di euro perché crediamo nel futuro dei nostri ragazzi. Vogliamo sostenere la libertà di scelta del percorso scolastico e le pari opportunità formative".

I contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. Si tratta di un contributo a fondo perduto, destinato alla famiglia dello studente, per sostenere le spese relative alle attività curricolari. "Invito tutte le famiglie degli studenti lombardi che soddisfano i requisiti – ha detto ancora Tironi – a partecipare a questo bando. Il Buono Scuola è un’opportunità che può fare la differenza nel percorso scolastico dei nostri ragazzi". Il Buono Scuola è determinato in relazione alle fasce Isee di appartenenza, all’ordine e al grado di scuola frequentata. Per la fascia con valore Isee fino a 8.000 euro, per la scuola primaria il contributo è di 700 euro, per la scuola secondaria di primo grado è di 1.600 euro e per la scuola secondaria di secondo grado è di 2.000 euro. Per la fascia con valore Isee tra gli 8.000 e i 16.000 euro, i contributi previsti sono: 600 euro per la primaria, 1.300 euro per la secondaria di primo Grado e 1.600 euro per la secondaria di secondo grado.