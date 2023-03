Divieto di fumo all’aperto: boom di sigarette elettroniche usa e getta

Sigarette (foto d'archivio)

Milano – Vietare in numerosi luoghi all’aperto le sigarette, comprese quelle elettroniche. La nuova stretta in arrivo trova sponda in Roberto Boffi, pneumologo, responsabile della Pneumologia dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano e autore (con Anna Villarini e Lorella Beretta) del nuovo libro "Smetti di fumare con gusto (senza ingrassare)" edito da Sperling & Kupfer. Dottor Boffi, cosa pensa della proposta di vietare le sigarette di ogni tipo nei dehors, alle fermate dei bus, nei parchi, vicino a minori e donne gravide? "Penso sia sacrosanto. La legge Sirchia dopo 20 anni ha bisogno di un aggiornamento anche perché le sigarette elettroniche allora non esistevano. È un modo anche per tutelare le persone, specie le più fragili, dal fumo passivo: uno studio appena pubblicato sul Journal of Epidemiology, coordinato da Silvano Gallus dell’Istituto Mario Negri e di cui sono co-autore, dimostra che anche l’esposizione al fumo passivo di almeno sei ore al giorno è correlata in maniera significativa con l’aumento della mortalità da Covid-19. C’è poi il tema di arginare la diffusione del tabacco fra gli adolescenti. Fra i ragazzi sta dilagando la moda preoccupante dei nuovi dispositivi elettronici monouso". Di che si tratta? "Sigarette elettroniche di dimensioni ridotte dai gusti...