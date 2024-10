Disabili e fragili ore di sostegno: via all’aumento

Le ore settimanali di assistenza educativa per l’anno scolastico in corso sono state aumentate, a partire da ottobre. Il Comune ha incrementato la disponibilità agli Istituti Comprensivi Copernico, Buonarroti e Galilei: le ore passano da 4 a 6 in media a settimana per ogni bambina e bambino con bisogni speciali. All’Istituto Copernico sono 64 le richieste, per un totale di 384 ore settimanali erogate (grazie all’aumento dell’assistenza educativa): 13.056 ore all’anno (+4.352 ore), per un investimento di oltre 280mila euro. All’Istituto Buonarroti (42 richieste) si passa da 168 ore settimanali a 252, per un totale di 8.568 ore annuali (+2.856 ore) e un investimento di circa 189mila euro. Per l’Istituto Galilei, con 47 richieste, le ore settimanali diventano 282 e 9.588 annuali (+3.196 ore), con un investimento di oltre 211mila euro. In totale, il Comune ha messo a disposizione per questo fondamentale servizio più di 687mila euro all’anno. "L’integrazione scolastica è un servizio che per noi ha massima priorità - evidenzia l’assessora a Scuole e Nidi Angela Crisafulli (nella foto) -: riguarda gli alunni con disabilità e con una diagnosi funzionale certificata, il loro benessere e la qualità del loro tempo a scuola. Abbiamo inoltre voluto introdurre nel nuovo capitolato d’appalto la novità che gli educatori partecipino alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, promuovendo così la costruzione di un piano di lavoro individualizzato per ogni alunno assistito davvero integrato - prosegue l’assessora -. La domanda cresce di anno in anno, per questo abbiamo lavorato e continueremo in questa direzione".