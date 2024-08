Dieci alberi malati saranno tagliati

Dieci alberi classificati "di gravità estrema" e "alta priorità", gravemente malati e da abbattere, per evitare che provochino danni alle persone cadendo. È il risultato della ciclica campagna di controlli sugli esemplari arborei di Buccinasco, a cura del settore Ambiente che determina gli interventi necessari, dopo i controlli eseguiti da esperti incaricati dal Comune seguendo il metodo VTA (Visual Tree Assesment), l’analisi visiva. "La campagna – spiegano dal Comune – ha interessato fino a oggi 133 esemplari, prevalentemente dislocati in aree sensibili e molto frequentate: dieci sono classificati in classe D. Si tratta di tre robinie al parco Scarlatti, tre robinie al parco di via Manzoni, una quercia in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, un acero al parco Robbiolo e un salice bianco nel parcheggio, un pioppo in via Marzabotto".

Dopo l’analisi visiva, l’analisi è stata ulteriormente approfondita con l’utilizzo del dendrodensimetro, strumento che permette di indagare le condizioni dei tessuti legnosi e valutare la presenza di fessurazioni o cavità interne. Nonostante si sia tentato di evitare fino all’ultimo il taglio degli arbusti, l’analisi strumentale ha purtroppo confermato la necessità di dover abbattere le 10 piante al fine di garantire la cittadinanza da possibili gravi danni.

"Tutte le piante abbattute – assicura il Comune – saranno ripiantumate, come sempre, e il patrimonio arboreo di Buccinasco di oltre 37mila alberi continuerà a crescere. Non sempre si potrà ripiantumare gli alberi nelle stesse sedi: laddove questo non sarà possibile le piante saranno collocate dove sarà ritenuto più opportuno dal settore Ambiente".

"Buccinasco ha migliaia di alberi in parchi molto frequentati, aree di forestazione e lungo le strade - dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali (nella foto) - ed è necessario, oltre che molto impegnativo e oneroso, effettuare controlli periodici per indagarne la stabilità e lo stato di salute, soprattutto considerando i fenomeni sempre più frequenti di forti piogge e vento dovuti al cambiamento climatico. Le analisi hanno rilevato che 10 alberi sono gravemente compromessi, abbiamo il dovere di intervenire".

