Dai graffiti al rap, la molla per avvicinare i giovani all’arte

Un progetto sociale che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte e alla musica, offrendo un’opportunità di crescita con professionisti. "Un modo anche per esprimere la propria creatività, magari scoprendo nuovi talenti che i giovani non pensavano di avere", spiega Marco Zanghi, writer professionista dell’associazione "We run the street" che partecipa al progetto. Il gruppo proporrà i laboratori di street art, il "Graffiti Lab", mentre l’associazione "232" preparerà i "Rap Lab", incontri dedicati alla musica rap per imparare a creare testi e arrangiamenti. I due laboratori fanno parte di "Orizzonti Personali: Sfide ed Espressioni", un progetto finanziato dal bando di Regione Lombardia "Giovani Smart 2.0" e rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. La partecipazione è gratuita. La serie di incontri è promossa anche dalla Cooperativa officina lavoro e dall’associazione teatrale FavolaFolle Aps, con il supporto dei Comuni di Buccinasco e Gaggiano, in qualità di enti aderenti alla rete progettuale. I due laboratori di musica rap e di street art vengono organizzati nella sede di Fondazione Ikaros, la scuola professionale in via Petrarca a Buccinasco. Il “Rap Lab“ si terrà, a partire da febbraio, ogni lunedì, dalle ore 14.30 alle 16.30. "Portiamo la musica rap come strumento educativo per i giovani" - spiegano dall’associazione "232" di Milano -. L’associazione ha lunga esperienza anche in contesti di fragilità e agli istituti penali per minori: gli insegnanti, con passione e professionalità, riescono a creare rapporti di fiducia e rispetto con i ragazzi. Lo stesso vale per "We run the street" di Trezzano, che oltre a organizzare laboratori artistici e creativi con bambini, ragazzi e persone con disabilità, ha reso più belle le città del Sud-Ovest milanese. I writers hanno realizzato murales a Buccinasco, Corsico e Trezzano, con l’aiuto degli studenti. “Graffiti lab“ si svolgerà ogni venerdì.Fr.Gri.