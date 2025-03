Corsi di autodifesa femminile. Le lezioni con la polizia locale: "Consapevolezza e tecnica"

Lezioni gratuite di autodifesa dedicate alle donne, tenute dagli esperti della polizia locale. Ci sono ancora posti disponibili per il corso “Sicurezza in rosa”, secondo blocco, che sarà avviato il prossimo 11 marzo, organizzato dal Comune di Milano. Obiettivo? Imparare a riconoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’acquisizione di maggiore fiducia in sé stesse. Si articola in due fasi, la prima incentrata sulla preparazione fisica per il miglioramento delle capacità motorie e il potenziamento di forza, resistenza e velocità. Poi si apprenderanno le tecniche di difesa e di capacità di controllo dell’aggressore. Ogni anno il Comune propone sei moduli di corso, da febbraio a luglio, ciascuno strutturato in dieci lezioni, due volte alla settimana dalle 17.30 alle 19. Le lezioni si svolgono con i maestri della scuola del Corpo di polizia locale abilitati all’insegnamento delle arti marziali, nelle due palestre e nel giardino all’aperto della sede di via Boeri 7. Ogni corso prevede circa 15/17 partecipanti – lo scorso anno si sono iscritte in totale 157 donne –.

Fra gli argomenti, la capacità di vincere la paura e aumentare la consapevolezza, di attuare comportamenti prudenti ma anche assertivi, di valutare una effettiva situazione di pericolo nella sua entità e quindi di saper prevenire rischi o di scegliere tempestivamente il modo migliore per affrontarli. Conoscere le “diverse tipologie di aggressore“ è un vantaggio, per poter individuare le intenzioni altrui e gli obiettivi e organizzare la difesa, per ridurre al minimo il danno e i pericoli per sé e per gli altri. Insegnamenti che possono tornare utili in più casi, partendo da un’aggressione verbale o da una lite fra conoscenti e familiari che potrebbe degenerare, e, naturalmente, nel caso di molestie o rapine. I corsi sono aperti a tutte le donne senza limiti di età, sono gratuiti e comprendono una copertura assicurativa offerta dal Comune di Milano.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.comune.milano.it/servizi/corsi-di-autodifesa-femminile-sicurezza-in-rosa. "Grazie alle nuove assunzioni e a una migliore organizzazione, la polizia locale ha incrementato la sua presenza in strada – dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza –. Stiamo lavorando perché le nostre strade siano più sicure per tutte e tutti e anche questi corsi costituiscono un contributo. Gli agenti della Scuola di polizia locale si mettono a disposizione delle donne che vogliono incrementare il proprio senso di sicurezza e la propria capacità di percepire un eventuale pericolo".

M.V.