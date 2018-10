Milano, 19 ottobre 2018 - Con l'apertura ufficiale delle iscrizioni delle vetture è cominciato il lungo conto alla rovescia che porterà, nell'ultimo weekend del prossimo marzo, al via della Coppa Milano-Sanremo, gara di regolarità per auto storiche costruite tra il 1906 e il 1976. L'edizione 2019, presentata a Milano, è l'undicesimo appuntamento rievocativo dell'affascinante corsa, disputata per la prima volta 113 anni fa. Al via sono attesi equipaggi provenienti da tutto il mondo: si gareggerà dal 28 al 30 marzo 2019, su un percorso lungo 600 chilometri che si snoderà tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Alla partenza saranno ammesse al massimo 100 vetture, con passaporto F.I.V.A, fiche F.I.A. Heritage, omologazione A.S.I., iscritte a registri di marca o con fiche A.C.I. Sport.

Nell'ambito della manifestazione verrà assegnata a un equipaggio femminile la «Coppa delle Dame». Tra le novità presentate, da segnalare innanzitutto il percorso più variegato rispetto agli scorsi anni, con un numero superiore di passaggi nei centri abitati. Cresce, inoltre, il totale di prove speciali sino a superare le ottanta. Il via è previsto giovedì 28 marzo all'Autodromo di Monza, con giri liberi e una scenografica parata in pista. Dopo aver attraversato parco e centro città, il corteo festoso giungerà a

Milano, per una sfilata nel quadrilatero della moda e per una presentazione ufficiale al pubblico di vetture ed equipaggi, prevista in corso Monte Napoleone. La carovana di bellezze d'antan a motore lascerà la metropoli lombarda venerdì mattina, alla volta di Rapallo, dopo aver toccato il Piemonte e percorso alcune strade suggestive nell'entroterra ligure. Nell'ultimo dei tre giorni di gara si passerà da Rapallo a Sanremo, dove è fissato il traguardo che dovrebbe essere raggiunto dai concorrenti nel pomeriggio di

sabato. Per la sera, infine, cena di gala e premiazioni a Montecarlo.

