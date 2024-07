Contro il carovita arriva l’orto sotto casa

Un’occasione per trascorrere il tempo libero, per fare comunità e per autoprodursi il cibo da mettere in tavola, con grande risparmio economico, ma soprattutto con la soddisfazione di coltivare con le proprie mani la verdura genuina.

L’Amministrazione ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti comunali, in via degli Alpini e in via dei Lavoratori. Fino al 17 agosto, si potrà presentare la domanda per ottenere uno degli appezzamenti urbani. Possono fare richiesta i residenti che abbiano compiuto 65 anni, non occupati in attività lavorative: persone residenti con età inferiore ai 65 anni, che abbiano conseguito gli anni utili alla pensione pur non percependola ancora, e i residenti in stato di disoccupazione che abbiano compiuto 55 anni. Sono previsti punteggi aggiuntivi per le persone sole, per chi è già presente nella precedente graduatoria (ma ancora senza orto), per ogni minore convivente e per ogni disoccupato nello stato di famiglia.

"Come previsto dal nostro regolamento - spiega l’assessore Mario Ciccarelli, con delega agli Orti -, rinnoviamo la graduatoria per accedere agli appezzamenti comunali, un’eccellenza del nostro territorio. Dovrà presentare richiesta di rinnovo anche chi ha già l’orto, così i nostri uffici potranno verificare che tutti abbiano i requisiti. Crediamo che mettere a disposizione della cittadinanza anziana piccole aree verdi da coltivare sia molto importante, non solo per la possibilità di avere a disposizione prodotti a km0 ma anche per il benessere, per la possibilità di socializzare, non sentirsi soli, partecipare alla vita della comunità e prendersi cura del territorio in cui vivono".

F.G.