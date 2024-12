Consegne in furgone all’interno della regione

Autista-corriere, 1 posto

Codice Afolmet: 88958. Sede di lavoro: Cinisello Balsamo. Contratto: Determinato finalizzato a indeterminato, full time di 39 ore settimanali (da lunedì a giovedì 7.00-11.30/13.30-17.00; il venerdì 7.00-11.30/13.30-16.00). La risorsa opererà presso una società di autotrasporti e si occuperà di consegne, tramite furgone aziendale, nella zona nord-est della Lombardia. Profilo ideale: Diploma (preferibile); indispensabile possesso della patente B ed esperienza di almeno 2 anni maturata nel ruolo; dimestichezza nell’utilizzo della posta elettronica e di strumenti di navigazione GPS; ottima conoscenza della lingua italiana. Retribuzione: 1.750 euro (lordi mensili) per 14 mensilità + furgone aziendale in dotazione anche per

gli spostamenti casa-lavoro + carta carburante.