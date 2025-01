Commercio di Vicinato “Garbagnate in Vetrina” per sostenere il settore

Garbagnate diventa "Distretto Urbano del Commercio". Il progetto, denominato "Garbagnate In Vetrina", riguarda l’intero territorio comunale. Una importante novità per sostenere il commercio di vicinato, incentivare la vivacità economica e sociale, migliorare la qualità urbana e preservare l’identità dei luoghi. Regione Lombardia ha accolto l’istanza di istituzione di "Garbagnate in Vetrina", presentata dal Comune a fine 2024, e l’ha già inserita nell’elenco dei distretti del commercio lombardi.

Duc è un’iniziativa di Regione Lombardia volta a promuovere e valorizzare il commercio locale, in un’area geografica delimitata, seguendo un piano strategico, e in una ottica di collaborazione con le altre forme di distribuzione commerciale. "Quando si giunge alla fine di un percorso lungo, delicato ed articolato, si guarda indietro con soddisfazione: istituire un Duc è tutt’altro che semplice, ma ne vale la pena. Ci si chiede spesso come si possa supportare il commercio di vicinato nel 2025, e questa è una risposta. Un Duc ti porta ad avere una visione a 360° del territorio, che abbraccia ambiti diversi e complessi, quali comunicazione e marketing, servizi ed interventi strutturali, accessibilità, mobilità e sicurezza, creazione di calendari di iniziative coordinati.

Con spirito costruttivo, lucido ma anche entusiasta, sono stati soppesati punti di forza e di debolezza, opportunità e criticità, arrivando a un programma davvero interessante. Garbagnate In Vetrina non guarda solo ai commercianti, ma anche ai cittadini: è stato infatti concepito per restituire un luogo piacevole, vivibile, dinamico, effervescente, a misura d’uomo, eletto sia per l’acquisto che per il tempo libero, anche in ragione della trasformazione in atto nell’area dell’ex Alfa Romeo", spiega l’assessore al Marketing territoriale Ivan Daga.

Tra gli obiettivi ci sono la collaborazione tra pubblico e privato, creare sinergie tra Comuni, associazioni di categoria, commercianti e altri attori locali, miglioramento della qualità urbana, riqualificare gli spazi pubblici e rendere le aree commerciali più attrattive e accessibili. A questo si aggiunge la promozione del territorio, valorizzare le peculiarità culturali, storiche e turistiche del distretto.