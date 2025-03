Colombo contro Sala:: "Non ha illuminato il Comune per solidarietà a Shiri Bibas"

Consiglio comunale di solidarietà, di congedo del segretario generale e dell’annuncio del suo sostituto che per la prima volta a Cassano d’Adda sarà una donna, la dottoressa Federica Parrino. Il sindaco Fabio Colombo entra in polemica con il suo collega primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, presentandosi in consiglio comunale con un panno di colore arancione posizionato sul banco nella sua postazione: "Questo gesto vuole essere un segno di solidarietà a Shiri Bibas e ai suoi due figli Ariel e Kfir, ammazzati da Hamas. Una solidarietà negata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che non ha consentito di illuminare Palazzo Marino di arancione, come gli era stato chiesto per ricordare quella mamma e i suoi figli, nomi che fanno parte di una lunga lista di vittime innocenti per mano di Hamas".

Nell’assise cittadina c’è spazio per ringraziamenti bipartisan da parte del consiglio comunale al segretario generale Fabrizio Brambilla pronto a lasciare il Comune di Cassano d’Adda; giovedì la sua ultima seduta in Consiglio comunale. "Non è facile parlare dopo le attestazioni di stima che avete dimostrato - così Fabrizio Brambilla -. Lascio veramente un pezzo di cuore in questo Comune che ho avuto l’onore di servire con due amministrazioni diverse. Non è scontato restare al servizio di due consigli comunali, di due giunte. Ringrazio, dunque, Roberto Maviglia che nel 2019 mi ha voluto qui a Cassano e Fabio Colombo che mi ha confermato due anni dopo".

Da aprile nel ruolo di segretario comunale ci sarà una donna, la prima nella storia del Comune.

S.D.