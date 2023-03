Cinisello, all’ospedale Bassini un reparto di neuropsichiatria infantile

Ospedale Bassini

Cinisello Balsamo (Milano), 20 marzo 2023 – Il quinto piano dell’ospedale Bassini diventerà un reparto di neuropsichiatria infantile, il secondo in tutta la Città Metropolitana di Milano. Oggi, lunedì 20 marzo, c’è stato un sopralluogo con i vertici dell’Asst Nord Milano, la Regione e l’amministrazione comunale.

I lavori sono già in corso e dureranno quattro mesi. “Pensiamo di inaugurare entro la fine dell’anno – ha annunciato la dottoressa Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. L’adeguamento dell’area è già quasi fatto, ma dobbiamo concentrarci su opere di messa in sicurezza che possono sembrare banali, ma non lo sono considerando l’utenza particolare. Stiamo anche cercando sponsor”.

Un progetto fortemente voluto da diversi anni che finalmente diventa realtà. “Abbiamo già le prime richieste. Questo nuovo presidio coprirà una domanda che va oltre il nostro territorio. Del resto, a parte l’ospedale San Paolo, la provincia milanese oggi non ha ulteriore offerta su questo segmento – ha sottolineato Fabbrini -. Avremo dieci stanze singole e insisteremo sul recupero e la riabilitazione”. Ci saranno, infatti, spazi per lo yoga, per attività ludiche e ricreative e anche per il sostegno scolastico, “così che questi bambini non debbano perdere il loro percorso formativo”.

L’azienda ospedaliera sta già reclutando anche il nuovo personale. “Avremo circa 50 professionisti in questo reparto. Un’equipe multidisciplinare perché la presa in carico deve essere globale e accompagnare ogni aspetto del recupero di questi piccoli pazienti”. Un investimento di quasi 800mila euro tra adeguamento del piano e i nuovi lavori di ristrutturazione che saranno ora avviati, oltre agli arredi. “Questo reparto diventa fondamentale per dare risposte a patologie sempre crescenti – ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana, presente al sopralluogo insieme a Giulio Gallera -. Aggiungiamo all’area metropolitana un servizio essenziale e confermiamo la centralità di questo ospedale”. Solo a giugno il Governatore aveva inaugurato proprio al Bassini i nuovi reparti di Radiologia e Riabilitazione con l’implementazione di nuove strumentazioni diagnostiche e il secondo mammogrago digitale per potenziare il servizio. “Siamo orgogliosi e felici di questo nuovo reparto, che arricchirà l’offerta pubblica – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. L’ospedale Bassini si conferma un’eccellenza del territorio con un ruolo sempre più centrale nella sanità di tutta l’area metropolitana e non solo”.