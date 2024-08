Cinisello, nuovi contributi alle famiglie

Centomila euro a sostegno delle famiglie, che hanno iscritto i figli alle attività ludico-ricreative previste per i mesi estivi. I fondi arrivano in buona parte dal finanziamento ministeriale di 81.872,13 euro: a maggio il Comune aveva infatti partecipato alla manifestazione d’interesse del dipartimento Politiche per la famiglia. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della presenza di Cinisello nell’elenco dei beneficiari. A questa cifra, l’amministrazione ha aggiunto ulteriori risorse, attingendo dai risparmi in bilancio. All’avvio delle iscrizioni per i centri estivi non erano mancate le polemiche. Comitati genitori e docenti avevano protestato e manifestato in piazza per l’aumento delle rette e per la diversa gestione del servizio rispetto agli anni scorsi.

"Come in più occasioni abbiamo anticipato, metteremo a disposizione queste nuove risorse come contributo alle famiglie per andare incontro alle difficoltà economiche che hanno dovuto affrontare - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Era una promessa fatta e l’abbiamo mantenuta. Consideriamo prioritari gli aiuti alle famiglie". Rincari dal 45 fino al 65%, avevano denunciato i genitori. "Il bilancio di quest’anno è stato fortemente condizionato dal pagamento dell’eredità del lodo gas. Abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo di inserire nuove forme a sostegno", ha sottolineato Ghilardi. In particolare si farà riferimento a tre fasce Isee, fino a una soglia massima concordata

di 25mila euro. Sono previste percentuali di rimborso settimanali a bambino, che vanno dal 25 al 65%, per un tetto massimo di 130 euro per 5 settimane.

"I fondi saranno destinati a tutte le famiglie residenti che hanno frequentato uno dei centri estivi del territorio. È nostra intenzione mantenere un dialogo aperto, utile per lo studio di strategie e idee progettuali da adottare nei prossimi anni. Lo spirito

collaborativo è necessario per offrire sempre il meglio ai nostri bambini e ai loro genitori", ha concluso l’assessore all’Istruzione Gabriella Fumagalli. L’avviso pubblico destinato alle famiglie sarà pubblicato il prossimo mese di settembre. Laura Lana