Chioschi nei parchi. Ecco il bando di gara

Bando di gara per l’affida mento in concessione dei chioschi dei parchi pubblici “Il Bosco“ e “Villa Gianotti“. Il Comune di Garbagnate ha indetto una gara. Per partecipare, gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire le loro offerte all’ufficio del Comune, entro le 12 di giovedì 28 dicembre. La commissione di gara si svolgerà lunedì 15 gennaio alle ore 10 nel palazzo comunale. L’affidamento della concessione avverrà mediante procedura a evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata in questo modo. Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento: l’offerta tecnica, il progetto di gestione, contenente il programma dettagliato delle iniziative che il concessionario si impegna a svolgere. Pregresse esperienze dei dipendenti o collaboratori per la gestione del chiosco nel settore socio-pedagogico e o dei servizi alla persona o nel settore ricreativo e ludico, nonché nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Servizi aggiuntivi e migliorie, opere di arredo, manutenzione dei parchi, che il concessionario si impegna a effettuare nell’area, compreso il miglioramento dell’arredo del parco, tra cui panchine o giochi per bambini. Da.Fa.