Centro Padre Marengoni panettone e dolcetti. Domani l’appuntamento

La Befana arriva domenica, festa al Centro Padre Marengoni fra lavoretti, panettone, pandoro e nutella. Trezzano Rosa anticipa di un giorno, per lasciare libere le famiglie di trascorrere la ricorrenza come meglio credono il 6 gennaio. L’animazione, curata da Alfa Spettacoli e dai volontari, prevede la presenza della simpatica vecchietta con la scopa accompagnata da storie e musiche per un pomeriggio in allegria. Un modo per condividere l’ultima giornata di festa prima del ritorno alla normalità dopo due settimane di vacanze. L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco "Il gelso", è in via Marengoni, 5 dalle 15 alle 17.30. Ingresso libero.