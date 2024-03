Centocinquanta metri per novanta: "È una croce da Guinness dei primati"

Prove generali di posizionamento in attesa del Triduo Pasquale al parco Elancourt, al centro sportivo il debutto della Croce da Guinness: realizzata in lana a uncinetto e maglia misura 150 metri per 90 ed è il frutto della fatica lunga un anno del circolo delle Eterne ragazze (il nome della chat su cui viaggiano iniziative e ritrovi) di Cassina e Sant’Agata. A decine hanno lavorato per mesi, ritrovandosi ogni settimana, per assemblare i pezzotti che oggi costituiscono lo straordinario manufatto. Prove generali di estensione e prima ancora di montaggio. Ora la Pasqua. Per il futuro il progetto di disassemblare e destinare l’opera a finalità sociali: "Pensiamo a delle coperte da destinare ai poveri, o da rivendere appunto con finalità benefiche". Davvero suggestivo l’effetto della Croce, impresa straordinaria frutto di un’idea del club delle donne e dell’assessora alle Pari opportunità Lucia Marino. "Ciò che queste donne hanno fatto è davvero incredibile. Hanno lavorato per mesi e mesi, una volta la settimana insieme e poi ciascuna in casa sua. Il valore dell’iniziativa ha prodotto anche tanta solidarietà: è arrivata lana a quintali, non è stato necessario acquistare nulla". Il sogno: "Portare la Croce a san Pietro, davanti a Papa Francesco. E chissà, ad Assisi". Per ora si parte da Cassina. La croce, tempo permettendo, sarà pronta e posata per il momento della tradizionale Via Crucis prima di Pasqua. Alle Ragazze il plauso di Elisa Balconi: "Un’opera d’arte, un’impronta tangibile di impegno e di fede. Le nostre donne hanno realizzato un’impresa che passerà alla storia".

M.A.