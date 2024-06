Carmagnani primo cittadino per quattro voti

Plebiscito a Tribiano e Colturano, dove i sindaci uscenti sono stati riconfermati con oltre l’80%. A Carpiano il neo primo cittadino Loris Carmagnani trionfa per soli 4 voti; a Vizzolo Predabissi Luisa Salvatori è di nuovo sindaca con 11 voti di scarto sullo sfidante. Così, nel Sud-Est Milanese, la tornata elettorale 2024 va in archivio con diverse riconferme e alcune novità. A Tribiano il sindaco uscente Roberto Gabriele (Insieme per Tribiano) è stato rieletto con l’83,89% rispetto al 16,11% di Gianfranco Battioni (Tribiano rinasce). Situazione analoga a Colturano, dove il sindaco Giulio Guala (Progetto comune) ha trionfato su Antonio De Lisa (Alternativa per Colturano) con circa l’86% dei consensi. Meno decisa, ma comunque nel segno della continuità, la rielezione di Arianna Tronconi a San Zenone: con la lista "Il nostro paese", la prima cittadina uscente ha incassato il 53,16% dei consensi contro il 46,84% di Massimo Boccardi con "San Zenone domani".

Riconfermata per un soffio, a Vizzolo, la sindaca Luisa Salvatori (Viva Vizzolo Viva), che si è affermata su Marco Lanzani (Insieme per Vizzolo) con 1003 voti contro 992. A Carpiano si volta pagina: sconfitto Giorgio Mantoan (484 voti), esponente della lista Carpiano per Te che ha governato il paese negli ultimi 10 anni, il nuovo sindaco è Loris Carmagnani di Vivi Carpiano, con 488 preferenze; il terzo candidato, Andrea Bruto (Si’Amo Carpiano) ha totalizzato 274 voti. A Paullo si è imposto Luigi Gianolli (per la Città di Paullo) con 1513 voti; seguono Massimo Gatti (Cittadini di Paullo,1234 voti) e Simone Liberati (Insieme per Paullo, 1208). Più staccati Giancarlo Broglia, Luca Lavinci e Nicole Pignarca.

Alessandra Zanardi