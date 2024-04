Giovanni Storti contro il Comune di Milano per la capitozzatura: “Questi alberi tra due anni saranno da buttare via”

Milano – “Queste sono potature scellerate”. Così Giovanni Storti, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram (1 milione di follower) si scaglia contro il Comune di Milano per la capitozzatura di alcuni alberi ai bordi della strada.

“Il cuore dell'albero è la foglia, – spiega nel video – perché se non fa la fotosintesi l'albero non ha energia. Ecco, se noi lo potiamo in questo modo l'albero farà una fatica enorme, farà tantissimi rametti e metterà qualche foglia. Questi alberi fra un paio d'anni saranno da buttar via, perché nei tagli entreranno parassiti, funghi, che distruggeranno l'albero che non ha più energia”.

La parte dedicata alla capitozzatura dell'opuscolo distribuito dal Comune di Milano

Il libretto del Comune

Nella video-denuncia l’attore, da anni attivista per l’ambiente e la sostenibilità, ha poi mostrato un libretto distribuito dal Comune, “Milano cambia aria - 100 consigli per vivere in città”, nel quale c’è anche un capitolo dedicato alla capitozzatura dove viene spiegato che “Gli alberi capitozzati non sono solo più fragili, ma vengono esposti a un maggior rischio di malattie. In primavera attiverà le gemme di scorta, presero in quei rami rimasti grossi e vecchi per farlo spenderà molte risorse e ne sarà indebolita”.

"Quindi - conclude Storti – se il comune di Milano manda questo libretto nel quale descrive in questo la capitozzatura, perché fa tagliare gli alberi della città in questo modo?”.

Cos’è la capitozzatura

La capitozzatura è un tipo di potatura molto radicale che consiste nel taglio della parte alta e dei rami più grossi. Viene praticata principalmente per ridurre le dimensioni di un albero e ridurre le possibilità che cadano i rami o lo stesso tronco si spezzi, magari a causa di un’ondata di maltempo. Secondo gli esperti però la capitozzatura indebolisce la struttura generale della pianta rendendola, nel lungo periodo, più pericolosa.

Perché è sconsigliata

Con la capitozzatura si può arrivare tagliare il 100% delle foglie dell’albero. Una perdita alla quale la pianta rimedia producendo lunghi ed esili rami, per recuperare velocemente il volume fogliare. Questa strategia richiede un grande impiego di energia che l’albero preleva dalle sue riserve: se l’albero non possiede una buona riserva di energia, rischia di morire. Un albero capitozzato inoltre – spiegano sempre gli esperti di arboricoltura – è vulnerabile a insetti e malattie, che utilizzano proprio la grande superficie dei tagli per attaccare la pianta.