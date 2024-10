Camminata anti violenza nel Milanese

Una camminata per quattro comuni e un "no" corale alla violenza sulle donne. Sono stati centinaia i partecipanti alla quinta marcia della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana. Quest'anno nuova formula, e quattro camminate in contemporanea e "in collegamento", con partenze a Liscate, Pozzo d'Adda, Segrate e Carugate