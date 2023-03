Boom di spettatori, LaBolla fa festa

Cresce nel numero di spettacoli e spettatori. E si prepara a celebrare, per la prima volta, la Giornata Mondiale del Teatro il prossimo 25 marzo, il teatro LaBolla di Bollate. "È una data, quella del 25 marzo, che vogliamo ricordare non solo perché abbiamo un bel teatro nella nostra città ma anche perché il teatro deve essere un veicolo di valori positivi: di bellezza, di cultura, di socialità. E, in tempi come quelli che stiamo vivendo, persino di pace", spiega l’assessore alla Cultura, Lucia Albrizio. Inaugurato a fine 2019, il teatro LaBolla ha alzato il sipario sulla prima stagione teatrale a gennaio 2020: in programma 19 spettacoli per famiglie, bambini e adulti, la vendita degli abbonamenti era andata oltre ogni aspettativa, ben 200 in pochi giorni. Ma a febbraio ha dovuto fare i conti con la pandemia da Covid e la stagione teatrale si è interrotta bruscamente. Dopo una timida ripartenza nei mesi di novembre e dicembre 2021, finalmente nel 2022 un nuovo cartellone con 16 spettacoli che sono diventati 18 per la stagione 2022-2023 e quasi 2.000 spettatori. Apprezzati e partecipati anche gli spettacoli per bambini della domenica pomeriggio e ha avuto un grande successo la stagione "Scuole a Teatro" 2021-22 che ha registrato 3.200 presenze per 8 spettacoli e quella ancora in corso, 2022-23 che finora ha visto la presenza di 6.400 studenti delle scuole del territorio. Il Comune proprio per celebrare questo successo ha organizzato per la Giornata Mondiale del Teatro un programma di appuntamenti, lunghi tutto il giorno, in collaborazione con all’Associazione Teatro Gost e la Uilt (Unione Italiana Libero Teatro). "L’obiettivo è quello di celebrare questa giornata con un programma dedicato a tutte e tutti - prosegue l’assessore Albrizio -. E in più è l’occasione per far meglio conoscere il nostro Teatro LaBolla la cui storia ha visto una nascita faticosa, ma negli anni si è arricchita di un’anima". Tante le proposte, tra formazione, laboratori e spettacolo, dalle 9.30 allo spettacolo delle 21 "Non parliamo di mia moglie!" della Compagnia Gost per la regia di Mohamed. Roberta Rampini