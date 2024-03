Bollette alle stelle addio: pannelli e pompe di calore. Svolta green della piscina

Bollette pesanti addio, d’ora in poi a far funzionare le vasche saranno pannelli fotovoltaici e pompa di calore. Svolta "eco" per la piscina "Facchetti" a Cassano. Rifatta da cima a fondo, investimento da 1 milione 936mila euro, dei quali 436mila per la partita energia coperti da contributi in arrivo da un bando regionale, (349mila 500 euro) e il resto dal Comune (87.932 euro). "Un cantiere importante avviato in piena pandemia - dice Paolo Mele, ad di InSport, la società che ha realizzato opere per 1 milione e mezzo in cambio della gestione ventennale -. Una scelta coraggiosa nostra e del Comune in un contesto economico difficile". Ma il progetto è andato avanti. "Lo sport inteso come momento di socializzazione e, soprattutto, come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione - aggiunge il manager - deve necessariamente poter contare su impianti moderni, funzionali, sostenibili, accoglienti e inclusivi". Una filosofia condivisa dal sindaco Fabio Colombo: "Nonostante le sfide degli ultimi anni tra aumento dei costi energetici e dei materiali, abbiamo deciso di migliorare il polo sportivo di via Papa Giovanni, con un occhio di riguardo per le tematiche ambientali e il risparmio delle risorse.

Questo è ciò che stiamo cercando di realizzare per il bene di tutti noi e dei nostri figli". Il battesimo della struttura rinnovata ha coinciso con Movement, le giornate di pratica gratis per tutti contro stili di vita sbagliati e pigrizia che fanno aumentare il girovita e il rischio di malattie. La settimana di prova si chiude domenica. Il successo è da ricercare nell’abbinamento "remise en forme" - divertimento, "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica, è un’iniziativa per tutti". Il progetto in chiave locale "viene proposto a bambini, giovani, adulti, famiglie e cittadini che devono scegliere le attività a disposizione direttamente sul sito della società (insportsrl.it)". Bar.Cal.