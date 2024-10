Bocconi: morto Guido Corbetta, lo studioso delle imprese di famiglia. Chi era

Milano, 8 settembre 2024 – Addio a Guido Corbetta, docente dell’università Bocconi. Aveva 65 anni. Il decesso risale a domenica sera. La notizia è stata resa nota dall’ateneo milanese, con una nota in cui è riassunta la sua vicenda accademica, accompagnata dalle parole di saluto dei vertici della Bocconi.

Il profilo

Corbetta era full professor di Corporate strategy all’università Bocconi. Dal 2009 è stato direttore scientifico dell’Osservatorio Aub (AIdAF, Unicredit, Camera di Commercio, Bocconi, Borsa Italiana e Fondazione Angelini) e dal 2014 titolare della Cattedra AIdAF-EY di Strategia delle imprese familiari (in memoria di Alberto Falck).

Le esequie si terranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 11 nella basilica di San Nazaro in Brolo, in piazza San Nazaro in Brolo 5 a Milano.

L’omaggio

“Di lui ricordo non solo le qualità accademiche e professionali, ma anche la leadership naturale guidata dall'empatia, dall'attenzione al prossimo che gli derivava dalla fede, dallo spirito di squadra, dalla sua capacità di coinvolgere e motivare i giovani, ancora oggi riflessa nei suoi numerosi allievi, dalla capacità di ascoltare e guidare”, dice il presidente della Bocconi Andrea Sironi. “Con la sua scomparsa la nostra università perde una colonna, un maestro, uno dei protagonisti che hanno fatto la storia della Bocconi degli ultimi trent'anni. Lascia un vuoto – chiude Sironi – che sarà difficile colmare”.

Alle parole del presidente e amico Sironi, si aggiungono quelle del rettore, Francesco Billari: “La sua enorme credibilità verso la comunità economica ha reso la nostra università un pilastro del sistema delle aziende familiari, centrale per il nostro paese”, lo ricorda. “Ha creato molti legami, alcuni dei quali sono diventati forti: a lui devo, come persona e come rettore, l’idea di collegare la Bocconi con la Fondazione Del Vecchio, che ha condotto alla più grande donazione singola della nostra storia”.

Il ricordo di Angelo Provasoli, oggi consigliere delegato dell’istituto Javotte Bocconi, è legato in particolare al periodo in cui, da rettore dell’università, ha chiamato Guido Corbetta a ricoprire il ruolo di prorettore della Scuola Graduate dell’Università: “Con Guido, economista di alta cultura e grande sensibilità nella governance delle aziende e delle istituzioni, ho condiviso momenti di grande responsabilità in un importante periodo storico della nostra università”, sottolinea.

Le esperienze

Corbetta ha insegnato anche a Barcellona, Lisbona e Chicago. Fra gli altri incarichi tra il 2010 e il 2012 è stato membro del comitato tecnico scientifico di Regione Lombardia, dal 2018 al 2020 è stato componente del comitato scientifico di Confindustria.