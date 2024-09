La Biblioteca degli Alberi in festa: musica e cultura animano i quartieri

Milano, 10 settembre 2024 – Un viaggio sonoro sulle note di Mozart in diversi quartieri della metropoli, per reinterpretare con una molteplicità di sguardi la vita e il repertorio del compositore. Al via oggi il ciclo di eventi musicali, organizzato dalla Biblioteca degli Alberi di Milano, che si concluderà domenica con il “Back to the city concert”, momento di punta del programma culturale annuale di BAM, il giardino botanico contemporaneo incasellato fra i grattacieli di Porta Nuova. Giunto alla sesta edizione, il concerto vedrà l’esibizione della nota violinista Veronika Eberle e della Camerata Salzburg, una delle più rinomate orchestre a livello mondiale e la prima di respiro internazionale a salire sul palco open air di BAM.

Ad aprire la settimana un ciclo di appuntamenti con musicisti ed esperti, che da oggi a venerdì animeranno diversi distretti della città, da Dergano a Bovisa, da Certosa a Washington. “Un percorso di avvicinamento musicale in dieci tappe – fanno sapere da BAM – con riletture dei temi mozartiani in chiave classica, lirica, jazz, pop, rock, etnica”. Primo appuntamento oggi alle 20.30, con un concerto a Dergano.

A seguire, nel fine settimana, diverse occasioni di approfondimento musicale, ispirate alla figura di Mozart, tra cui laboratori per bambini e adulti e una masterclass con Veronika Eberle. La violinista parteciperà, domenica alle 10, a un momento di formazione che vedrà giovani studenti di musica suonare tutti assieme sui prati di BAM sotto la sua guida. Una grande occasione che anticiperà l’atteso concerto serale.

Gratuito e aperto a tutti, il Back to the city concert inizierà alle 20. I posti nell’Area Cedri sono limitati e prenotabili sul sito di BAM. Un potente impianto audio consentirà comunque l’ascolto in tutto il parco, “rendendo ancora più inclusiva la partecipazione della città – commentano da BAM – a questo imperdibile momento musicale, che nelle edizioni precedenti ha visto oltre 6mila persone”.

A introdurre il concerto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme al direttore generale della Fondazione Riccardo Catella, Kelly Russell Catella. Previsto anche l’intervento di Francesca Colombo, il direttore generale culturale del parco che quest’anno ha ideato un programma di oltre 300 eventi, con l’obiettivo – sottolineano da BAM – di promuovere “il connubio fra natura e cultura, rigenerazione urbana e attivazione culturale”.