Bar Oltre resta attivo fino a Natale. Dietro il bancone i ragazzi disabili

Torna il Bar Oltre, la colazione inclusiva, nel locale della biblioteca. Il progetto sociale, a cura del Comune vede la collaborazione tra la biblioteca Corte Valenti, il centro diurno disabili Archimede e i volontari dell’associazione “Un mondo d’inclusione odv“. Inaugurato il 15 novembre 2023, viene ora riproposto dal 2 ottobre al 18 dicembre, ogni mercoledì, dalle 10 alle 11,30. L’iniziativa era stata concepita con un duplice obiettivo: promuovere la cittadinanza attiva dei disabili e riattivare lo storico spazio ricreativo di Corte Valenti. Grazie al successo ottenuto, il progetto è stato riconfermato anche per questi ultimi mesi del 2024. "Squadra che vince non ci cambia ed ecco quindi inalterato il format: dietro al bancone, a preparare i caffè e a servire le brioche, offerti rispettivamente da Pro Loco Garbagnate e da Bar Dante, troviamo i ragazzi del centro Archimede. In questo modo possono compiere ulteriori tappe di un percorso di sviluppo personale e in team, per sentirsi utili e gratificati", spiegano dal Comune. Analogamente al passato, Bar Oltre rimane senza scopi di lucro.

I ricavati vengono infatti raccolti dall’associazione “Un mondo d’inclusione odv“, che si occupa di minori con disabilità. Tra gli sponsor, in questa nuova edizione, figura invece Interni Mangiola, che ha fornito i nuovi arredi della sala bar, tavoli e sedie. "Un grazie speciale ai ragazzi del centro Archimede, ai partner, alle associazioni e a tutte le persone coinvolte in questo lodevole progetto. Gustoso, fa del bene, ed è una bella idea. Bar Oltre, letteralmente, un buon caffè", concludono dal Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 02.78618700 o scrivere a biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it Da.Fa.